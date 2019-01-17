南迴鐵路枋寮路段發現4M巨蛇　疑被火車輾過「斷成2截」

▲今日凌晨在南迴鐵路枋寮路段發現4M巨蛇。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

寵物小組／綜合報導

一名網友今天（17日）早上在臉書分享驚人照片表示，在台鐵南迴線枋寮路段，發現一隻長度接近「4公尺」的超級巨蛇。但是，當時野生動物的身體已經斷成2截，散落在鐵軌旁，從傷口與事發地點判斷，有可能是牠穿越鐵道的時候不慎遭火車輾斃。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲鐵路局員工處理蛇的屍體。

▲巨蛇長度驚人。

網友向《ETtoday寵物雲》表示，凌晨2點鐘左右，辛苦的鐵路弟兄們正在進行南迴線鐵路電氣化的工程，沒想到行經11.5公里路段，竟目睹巨蛇陳屍於此。他表示，後續交由枋山道班野埋處理，也感嘆勞動朋友非常辛苦，在天氣變化劇烈的深夜出門工作，冒著遇見巨蛇的風險。

▲巨蛇全長接近4公尺。

這張巨蛇的照片讓許多網友驚訝不已，紛紛猜測究竟是有人飼養的，還是野生動物？貼文被分享到臉書社團「不正常兩棲爬行動物貼圖區 」後也引起更多討論，數名網友表示曾經聽說台灣南部有「大蟒蛇」的傳言，也有專業網友推測，該個體有可能是分佈於印尼、柬埔寨與菲律賓等地區的「網紋蟒」，不確定是海漂而來或是人工飼養，但後者的可能性較高。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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