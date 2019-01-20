三花魔性晃「軟Q肉波」被說胖　呆萌臉左右看：說我嗎..

▲椪柑肚肚肉波超療癒。（影／飼主提供）

實習記者吳美依／採訪報導

小時候胖，不是胖！三花貓「椪柑」這天躺在地毯上休息，卻被奴才輕輕抓住腳腳左右晃動，讓牠的圓滾滾的肚子隨之掀起陣陣「波瀾」，只見那軟嫩Q彈的肉肉不斷舞動，彷彿可以聽見「ㄉㄨㄞ喲ㄉㄨㄞ喲」的聲音。但是，喵喵似乎不想承認爸爸嫌牠胖，還一臉呆萌四處張望裝沒事，就像在說，「你說什麼？本宮可沒聽到～」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





▲椪柑一臉傻眼貓咪，似乎不相信自己肚肚這麼有料。（圖／飼主提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

▲椪柑：搖完了沒～

飼主接受《ETtoday寵物雲》的採訪時說到，當時他剛好在換新地毯，女兒就跑過來湊熱鬧，「椪柑玩累了在休息，我就突然想拍影片，請教網友有沒有什麼方法可以讓主子苗條一點，沒想到大家都覺得很療癒，根本不需要減肥。」他雖然沒有測量貓貓的體重，但卻還是有點擔心，「這個天生吃貨來者不拒，不知不覺越來越圓，會怕欸！」

▲椪柑剛張眼就來到家中，一度罹患貓瘟。

▲還好椪柑很堅強挺過，現在是隻漂亮的三花貓～

飼主回憶，當初從中途手中領養了這隻剛開眼的寶寶，親手一點一滴奶大，中間還挺過了致死率極高的貓瘟，因此培養出特別親密的感情，「自從康復之後，椪柑就變得很愛撒嬌、愛玩，而且對我特別『恩寵』，女友想要抱抱還要看牠心情。」他也笑著說到，都不能偷說毛孩的壞話，「牠會立刻生氣地回嘴，叫聲就像在說『哪有！』」

▲椪柑眼睛水汪汪，令人融化。

這則萌貓「肚皮舞」的影片被分享到臉書社團「愛貓聯盟」後，立刻吸引許多網友留言「護航」，「這樣身材剛剛好！」、「女生就是要有點肉才好看啊～」、「能吃就是福啦」、「這樣才可愛Q彈」、「毛蓬蓬啦！不胖～」、「好軟嫩哦！」也有人幽默回應，「你繼續搖不要停，總有一天會瘦的。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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