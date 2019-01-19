紙門破了！　柴犬大頭鑽出洞中傻呆賣萌：不是我弄的～

▲柴犬弄破紙門饋頭賣萌。（圖／翻攝自IG「@shiba_inu _ koro」）

寵物小組／綜合報導

日本有一著名景點「島原三柴」，狗狗們會從洞中探出頭來打招呼，而富山市也有一隻柴柴Koro模仿他們！只見Koro將頭探出破掉的和室門紙，呆萌的模樣不知道自己闖了大禍，還開心地饋頭賞戶外風景，讓不少網友笑翻。

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飼主經常在IG「@shiba_inu_koro」曬出自家柴柴的生活日常，從系列照片中可以看到，Koro先把手伸出確認破掉的範圍，接著再將自己的大頭饋在洞裡，就像是「島原三柴」探頭見客一樣！雖然紙門破了一個大洞，但是Koro呆萌的模樣依然收服許多粉絲的心。

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▲Koro把衛生紙咬碎還躺在地上賣萌。（圖／翻攝自IG「@shiba_inu _ koro」）

7歲多的koro是個愛撒嬌的女孩，每當爸爸回家時，汪都會燦笑大開飛機耳迎接，每次都會激動到尾巴快搖斷，十分可愛。從牠的身形來看，可以得知Koro也是位貪吃鬼，除此之外牠還有點小調皮，曾將衛生紙咬碎，讓家裡下起雪來，闖禍後會立刻賣萌，讓人不忍心罰牠。



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