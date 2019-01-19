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雙手捧著臭臉貓！7年後...抱「一團空氣」：願你乖乖在菩薩旁

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▲雙手捧著臭臉貓！7年後...抱「一團空氣」：願你乖乖在菩薩旁。（圖／網友Shyan Lee‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）3

▲媽媽：「喵喵，一定要好好跟著菩薩喔」。‎（圖／網友Shyan Lee提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者林韋辰／採訪報導

最近網路上流行「十年挑戰」，很多人貼出十前年樣子與現今對比，卻也意外釣出諸多令人感嘆的事情。吉隆坡網友Shyan Lee就在貓咪社團分享一張組圖，左邊是2014年雙手捧著臭臉貓，右邊是2019年只剩空空一雙手，鼻酸照立刻引發網友討論。

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▲雙手捧著臭臉貓！7年後...抱「一團空氣」：願你乖乖在菩薩旁。‎（圖／網友Shyan Lee提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲曾經在手上磨蹭的孩子...如今已不存在。

照片中，表情無奈、身體肉肉的臭臉貓叫做「喵喵」，牠原本是隻流浪貓，自己跑來媽媽開的修車廠討飯吃。殊不知媽媽餵著餵著...餵上癮，意外開啟「貓奴人生」。「我一直對貓沒有什麼概念，覺得貓就是在吃飯時，一直磨蹭腳邊的小動物。」

喵喵被收編後，很喜歡躺在店裡納涼，偶爾心情好，還會起身走走跟客人打招呼。媽媽笑說，「牠個性很傲嬌，有時又很嗲，因為牠，我無端端變成一個奴性很強的貓奴，也因為牠，讓我認識了貓咪，成為一個動物救援者，從1隻貓變到手邊有7隻。」

▲雙手捧著臭臉貓！7年後...抱「一團空氣」：願你乖乖在菩薩旁。（圖／網友Shyan Lee‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲喵喵擁有傲嬌的臉蛋。

▲雙手捧著臭臉貓！7年後...抱「一團空氣」：願你乖乖在菩薩旁。（圖／網友Shyan Lee‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲這隻乳牛貓是喵喵唯一接受的貓。

「自從牠來了後，無端端出現很多隻貓在這邊。」其中一隻被媽媽收編的乳牛貓「咪咪」，發現最好的玩伴「喵喵」不見了，難過地不吃也不喝，整天無精打采，原本最愛出門的牠，也變得不願踏出門，經過1個禮拜才重新振作起來。

媽媽說，2012年收編喵喵，當時年齡約7歲左右，到了2017年，喵喵開始吃的少，但沒有多加注意，心想「應該是老了就吃得少吧？」，結果2018年發現牠腎臟有問題，從檢查出來到離世，只有短短一個星期。

喵喵臨終前，媽媽找了寵物溝通師了解寶貝的心情。媽媽說。「因為我看牠很辛苦，就想問問看要不要幫忙牠，想讓牠用比較舒服的方式離開。牠卻很豪邁的說，『不必這麼麻煩』。當時我聽到真的大哭！」

媽媽相當自責，非常難過地說，「為什麼沒有發現牠生病了！如果我可以早點發現，可能現在還在我的手心裡...。」經過此次經驗，媽媽更加小心謹慎對待寵物，嚴格把關身體健康，「用生命換來的錯，記一輩子」。

▲雙手捧著臭臉貓！7年後...抱「一團空氣」：願你乖乖在菩薩旁。（圖／網友Shyan Lee‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲喵喵剛撿回來的樣子。

「願妳乖乖得呆在菩薩旁邊，當個小貓仙！」媽媽期盼，「希望喵喵可以好好跟著菩薩，乖乖聽菩薩說經典，不要太想念我！而你，喵喵，你永遠都在媽媽爸爸的心中，永遠！」

▲雙手捧著臭臉貓！7年後...抱「一團空氣」：願你乖乖在菩薩旁。（圖／網友Shyan Lee‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲媽媽把喵喵的項圈完好收藏著。

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