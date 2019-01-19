6個月法鬥「第一次發情」！　喵哥嚇傻急跳紙箱逃開

▲喵：這裡有人霸王硬上弓啊！（影／Ji Spark授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

霸王硬上弓！6個月大的法鬥「馬哥」第一次的發情對象，竟然是貓哥哥「肥肥」。這天馬哥可能被肥肥所散發出的氣味吸引，竟然對牠做出「騎乘」動作。過程中，肥肥一度掙扎離開，卻被汪汪硬抓回來，讓一旁拍攝的爸拔Ji Spark笑說，「名副其實的傻眼貓咪！」

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▲這畫面讓人看了真害羞。

▲喵：放我走啊！

Ji Spark表示，「看到馬哥出現騎乘行為，內心百感交集，因為汪汪轉眼間就長大了。」影片中可以看到，馬哥不斷對肥肥晃動身體，突如其然的發情動作把對方給嚇到傻眼愣住；只見肥肥過了幾秒才反應過來，急得要跳上紙箱逃跑，無奈被霸道的馬哥抓回來。兄弟間的互動讓爸拔開玩笑說，牠們的愛超越性別和品種，可以當「寵物界的彩虹代表了。」

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▲喵：走開！我要吃飯。

影片上傳到臉書社團「法鬥王國」，引發網友熱議討論，紛紛留言表示，「矮油我的媽！」、「愛是不分貓狗的」、「如果真的成真，新的物種就誕生了」、「傻眼貓咪」、「貓：無言薯條」、「貓：走開！你個變態」、「狗狗要轉大人了」、「多元成家哈哈」。

▲肥肥對馬哥相當包容。