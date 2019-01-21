飼主伏地挺身累慘　「貓頭鷹教練」飛背上監督：繼續動作！

▲Garu飛到飼主背上，就像教練在監督學員一樣。（圖／翻攝自YouTube／GEN3 Owl Channel）

寵物小組／綜合報導

一二三四、二二三四、再來一次！日本這隻名叫Garu（ガルー）的鵰鴞平時和飼主感情很好，就連運動也要在一旁陪伴，還會飛到對方背上、腿上，睜著大大的眼睛盯著看，看起來就像在監督飼主有沒有認真，模樣十分可愛。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

Youtube頻道「GEN3 Owl Channel」分享的影片中，可以看到飼主正在地板上使用健腹輪，好奇的Garu一開始站在台子上觀看，一下又跑到左側探頭探腦，甚至飛到肩膀上；接著，飼主換了器材，開始伏地挺身，中間一度做到沒力要休息，Garu見狀馬上飛到他背上，一副鐵血教練的姿態，讓飼主又開始動了起來。

可愛的Garu在網路上小有名氣，Youtube頻道就有近3萬追蹤。頻道其中一部熱門影片裡，只見飼主躺在地上，不斷輕柔撫摸窩在肚子上的Garu，短短2分鐘的影片就累積超過231萬次觀看；另一部Garu像貓咪一樣撒嬌的影片，也有超過125萬次觀看。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）



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