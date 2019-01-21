黑柴穿蜜蜂裝石化！下秒「綜藝摔」　全家笑翻：喝醉了嗎？

▲黑柴：媽媽～這是什麼東東啦！（圖／網友Ju Yi Chen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



寵物小組／綜合報導

莫非...這套衣服有定身術？！網友Ju Yi Chen飼養的小黑柴「可芯」很搞笑。這天媽媽為牠準備可愛的蜜蜂衣，套在寶貝身上後...發現牠瞬間石化不敢動，下秒還往旁邊綜藝摔，同時將「首次穿衣服」的初體驗全錄下。

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當時天氣非常冷，媽媽擔心寶貝著涼，立刻準備一套衣服給牠穿。沒想到小可芯穿完後，好像中了穴道一般，一動也不動。這時一個不注意，牠還搞笑地自跤，傻呼呼地停在半空中、四腳朝天，宛如一隻玩具狗。

▲一直摔跤的黑柴。



媽媽表示，「看牠定格在原地，還綜藝摔，全家人瞬間笑翻，笑牠是喝醉了嗎？」。媽媽也提到，可芯是一隻活潑又愛搗蛋的小惡魔，看到什麼東西都想咬，尤其「最愛咬爸爸媽媽」。

事後媽媽趕緊將衣服脫下，並將逗趣短片分享到柴犬社團，跟大家分享歡樂。柴友看完紛紛在底下留言，「好可愛啊」、「小狗狗剛開始都這樣～我家的穿衣服整隻像螃蟹～」、「我家阿布穿衣服就僵化了，不動不走。10分鐘維持一動作，超爆笑」、「真的太可愛～一直摔倒」。

小提醒，如果寵物不喜歡穿衣服，就不要勉強牠們唷！



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▲嗯？看到我這麼可愛的雙眼，還不快給我肉肉？

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