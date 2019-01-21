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從小看大人吸...1歲嬰兒「抱貓狂聞」　還一起睡覺洗澡澡

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▲從小看大人吸...1歲嬰兒「深情抱貓狂聞」，還一起睡覺洗澡。（圖／網友張慈晏提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿水弟征服了小嬰兒。（圖／網友張慈晏提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

寵物小組／採訪報導

孩子啊...吸貓可是一條不歸路！台中網友張慈晏家裡養三隻貓，其中一隻虎斑貓「阿水弟」特別黏小嬰兒，常常伴在她左右，一下一起睡覺、一起吃東西，又或是一起洗澡，整個「你儂我儂」的畫面讓媽媽感到意外，直呼「有沒有這麼黏嬰兒的貓啦XD」。

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影片中，媽媽抱著小妹妹，小妹妹再抱著阿水弟。只見她小小年紀就有「專業貓奴」的氣勢，一手托著牠下巴，一邊深情埋頭到毛髮裡，再用力深深吸一口氣，完全就是一枚「小貓奴」無誤。媽媽笑說，「可能是從出生以來...一直看我們這樣吸，所以我女兒都會這樣吸貓！」

看到兩個寶貝相處融洽，媽媽說「非常開心啊～很療癒之外，很開心我的孩子也愛動物，抵抗力也很強！我的大女兒從小跟貓狗混在一起，牠對於小動物就會多一點關懷。像她跟我們去餵養浪浪時，還會要牠們快點出來吃飽，非常有愛！我覺得這是很好的教育，讓小孩尊重每一個生命。」

▲從小看大人吸...1歲嬰兒「深情抱貓狂聞」，還一起睡覺洗澡。（圖／網友張慈晏提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲不管做什麼事情都要在一起。

▲從小看大人吸...1歲嬰兒「深情抱貓狂聞」，還一起睡覺洗澡。（圖／網友張慈晏提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿水弟超黏小嬰兒，窩在旁邊看她畫畫。

阿水弟是媽媽多年前從便利超商旁的水溝撈起，當時牠一直躲在裡面喵喵叫，過著有一餐沒一餐的日子。媽媽提到，「因為那時候我大肚子，無法一直在台南等著撈牠，就這樣...我們跟全家大夜班的人一起餵牠1、2個月。後來雨季來臨，水溝滿水，我老公大半夜爬進去水溝救貓，但是都找不到...以為貓咪被水沖走死掉了。」

過了兩個月，媽媽跟老公再次來到全家，意外聽見「熟悉的喵喵音」，轉頭一看，發現阿水弟出現了！牠跟在顧客後面進進出出，有人停下來摸牠，有人覺得很髒一腳踢開。「我們趕緊把牠拎上車，帶回家收編！幸好我們決定把牠帶回家。」

媽媽將女兒吸貓的影片上傳到《有點毛毛的》社團，網友看完紛紛在底下笑說，「吸貓運動請從小做起XD」、「從小就很識貨呢」、「嘖嘖嘖，這麼小就有吸貓成癮症候群了，這戒不掉的」、「貓貓好乖好可愛」、「難怪坊間流傳有小孩不能養貓，原來是怕從小吸貓成癮啊。恍然大悟」、「好療癒的畫面啊」。

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▲從小看大人吸...1歲嬰兒「深情抱貓狂聞」，還一起睡覺洗澡。（圖／網友張慈晏提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿水弟：這是什麼～我也要吃！

 
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關鍵字： 嬰兒虎斑貓洗澡睡覺吸貓流浪貓

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