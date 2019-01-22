皮鬆法鬥呆萌任人揉　嘴邊肉被拉開秒變「傘蜥蜴」笑翻網！

▲法鬥一秒變成傘蜥蜴。（圖／網友袁凱庭授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

桃園法鬥「妮妮」脾氣超級好，任人揉捏都不會反抗，也不會哀嚎，這天牠又被阿姨捉住，只見汪汪的臉頰竟一秒被拉成「傘蜥蜴」，Q彈的嘴邊肉被迫出來見客，不過妮妮卻一臉呆萌，似乎甚麼事都沒發生一樣，因此把拔都笑汪女兒是一隻「玩具狗」！

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把拔將這段畫面上傳至臉書社團「法鬥王國」，從影片中可以看到，妮妮一臉懵地坐在人的腿上，接著有雙手不安分地在牠臉上又拉又揉，只見妮妮臉頰一秒被拉開，瞬間變成「傘蜥蜴」，可見牠的嘴邊肉超多又Q彈，才可以拉出這麼長的距離！脾氣好的妮妮似乎也挺享受「按摩服務」，不但沒有亂動，甚至還繼續任人玩耍，呆萌的表情瞬間收服不少粉絲。

▲妮妮的阿姨很喜歡抱著牠拍影片。

爸爸受訪時提到，妮妮目前1歲3個月，平時不亂叫且誰都可以抱抱，讓人不禁懷疑牠是否比其他狗狗呆？同時妮妮被教導的指令也都沒學會，讓爸爸無奈地說，「可能因為是法鬥要講法文吧！都聽不懂中文一樣。」不過妮妮有一點非常厲害，牠會自己到廁所大小便，因此能算是聰明的狗狗！

▲配合度超高的妮妮戴頭飾也沒問題。

▲汪汪最喜歡跟在人身邊。

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影片上傳後，引來不少網友按讚，許多人看完直呼妮妮「太可愛！」，妮妮除了非常好控制以外，也愛跟在人類身旁，最喜歡黏的則是媽咪，不過牠卻討厭跟狗狗一起玩，如果遇到同類會立刻跑開，對此把拔也笑說，「她可能以為牠是人吧！」

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