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超越狗體工學！「液態汪」啃右腳姿勢超軟Q　網驚：這要進廠維修

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▲「液體狗」啃腳姿勢超不科學。（圖／網友張景婷授權提供）

▲「液態狗」啃腳姿勢超不科學。（圖／網友張景婷授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

你看的懂這個姿勢嗎？新竹米克斯Ruby這天表演瑜珈特技，只見牠將右後腳抬高，頭卻從左側咬住腳掌，不符合狗體工學的動作讓媽咪當場傻眼！這張照被上傳至臉書社團「有點毛毛的」，不少網友看見Ruby超軟Q的筋骨後，大力稱讚汪是「瑜珈狗大師」！

▲「液體狗」啃腳姿勢超不科學。（圖／網友張景婷授權提供）

▲向大法師致敬！

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飼主受訪時表示，當時正躺在沙發上滑手機，一轉頭就看見Ruby用超怪的姿勢在咬腳！從照片中可以看到，Ruby在牠的小床上偷啃自己的腳掌，只見牠將右後腳抬高至頭部，接著頭從左側含住伸過來的後腳，超級軟Q的姿勢讓不少人看傻了眼！事實上，Ruby在家時常呈現「沒骨頭」的樣子，無論是睡姿或者欣賞風景時，都會展現牠像液體的一面，飼主對此也從嚇壞到「見怪不怪」！

▲「液體狗」啃腳姿勢超不科學。（圖／網友張景婷授權提供）

▲Ruby最喜歡在寶位上咬玩具，姿勢依然像「液態狗」。

飼主提到，Ruby是從流浪動物花園網站領養，當時被汪汪可愛的小奶狗臉吸引，雖然接到狗狗時已經5個月大，但依舊非常可愛！不過Ruby來到新家後，立刻露出本性，一個禮拜的時間就用「軟骨功」睡姿嚇到人。同時牠也是一隻瘋狂的狗狗，尤其在吃飯時會切換「喪屍」模式，貪吃程度不可小覷，因此媽咪還暱稱汪汪是「削薄」！

▲「液體狗」啃腳姿勢超不科學。（圖／網友張景婷授權提供）

▲Ruby小奶狗的模樣超可愛。

▲「液體狗」啃腳姿勢超不科學。（圖／網友張景婷授權提供）

▲回家一個禮拜就開始展現「軟骨功」。

Ruby軟骨功照片上傳後，立刻引來不少網友佩服留言，「瑜珈最高級！」、「哇！骨折了吧～」、「這是印度犬吧？」、「這隻有原廠保固嗎？看起來壞得很嚴重」、「嚇到吃腳腳」、「是不是屍速列車看太多」、「扯自己的後腿」、「驅魔師還沒來嗎」、「媽媽照片有編輯液化嘛」、「應該是2隻狗疊一起吧」。

▲「液體狗」啃腳姿勢超不科學。（圖／網友張景婷授權提供）

▲Ruby被陌生人摸時會用眼神求救。

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