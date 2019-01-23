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河堤遇發抖老黑汪　她霸氣收編買高級狗窩：最後的路有我在！

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▲女大生運動途中收編老黑狗。（圖／Instagram@a_fu_daily授權）

▲林小姐運動途中見老黑狗「阿福」在路邊發抖，決定收編回家讓牠安度晚年。（圖／Instagram@a_fu_daily授權，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

網友林小姐有日在新北某河堤運動時，遇見一隻骨瘦如柴的老黑狗蜷縮著正在發抖，於心不忍之下，立刻帶著狗狗到獸醫院檢查救治。即便醫生判定狗狗已不能走路，生命剩不到1年的時間，林小姐深思後仍下定決心「陪牠走完最後一段路」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

林小姐表示，當時她正在河堤慢跑，經過一座橋下，眼角餘光看見有2名女性正背對她蹲在一旁，還看見了似乎有一團布包裹著東西，原以為是在埋葬過世的寵物，沒想到原路折返後，那團布還在原地，還突然動了一下！她立刻前去將布拉開，發現裡頭有隻又老又瘦正的黑狗在發抖，這樣的情況實在令人不忍心，因此林小姐將狗狗扛著走了3、4公里，再騎上機車帶到獸醫院。

▲女大生運動途中收編老黑狗。（圖／Instagram@a_fu_daily授權）

▲阿福在河堤時身上有衣服包裹著。

獸醫診斷後表示，狗狗年紀非常大，差不多16至18歲，有心臟病所以非常瘦，食慾還可以但已不能行走了，眼睛也已經看不到了，精神雖然還不錯，但是最久活不過1年。林小姐心想，「如何能眼睜睜看著這一切發生卻見死不救，不希望讓這件事成為生命中的遺憾」，因此硬著頭皮將黑狗帶回家，並為牠取名為「阿福」，同時也溫韾喊話，「未來好好相處吧！剩下的日子換我這個新主人陪伴你了。」

▲女大生運動途中收編老黑狗。（圖／Instagram@a_fu_daily授權）

▲高級透天窗狗窩。

阿福來到新家後，生活過得十分愜意，甚至有個有天窗的「高級狗窩」可以安穩睡覺，每天早上則會被抱到陽台曬太陽、吃飯。阿福現在的食欲非常好，飲食是根據寵物營養專家的建議來準備，晚上也有鮮食晚餐可以享用。更棒的是，阿福也很努力站起來走路，即便只能走幾步路，但也能看見牠的求生意志，阿福還想在這個世界生活下去。林小姐也提到，阿福其實非常乖巧，一定會到廁所或陽台才大小便，不會在狗窩就解放，平常也不會亂吠叫。

這則故事被上傳到臉書後，有熱心民眾告知，阿福曾被人PO網尋求志工救援，在河堤時也有愛媽提供食物、衣物資助。雖然被判定遭到遺棄，但阿福很有福氣遇到愛狗人士幫忙，也有一個溫暖的家能夠安度晚年。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲女大生運動途中收編老黑狗。（圖／Instagram@a_fu_daily授權）

▲阿福安穩地在自己的大窩中睡覺。

▲女大生運動途中收編老黑狗。（圖／Instagram@a_fu_daily授權）

▲天氣好時會被抱出來曬曬暖陽。

▲女大生運動途中收編老黑狗。（圖／Instagram@a_fu_daily授權）

▲家中有大陽台讓狗狗能休息、散步、吃飯。

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關鍵字： 米克斯棄養黑狗河堤收編生病

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