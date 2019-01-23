揍吹風機太用力！主子空中「抖抖軟Q喵掌」：唉呀痛痛痛

▲企鵝：唉呀～痛痛痛！（圖／網友葉蕙甄提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



寵物小組／採訪報導

你們家的寵物也討厭吹風機嗎？新北市鶯歌區有隻可愛的5歲喵星人「企鵝」，牠的個性很溫柔，唯獨見到惹人厭的「吹風機」，就會瞬間化身「武打喵」，用力出拳狂揍，沒想到...這下踢到鐵板啦！

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媽媽最近換了新的吹風機，想說開來讓牠習慣，沒想到企鵝氣噗噗，瘋狂出手攻擊。從影片中可見，企鵝的手掌快速襲擊，疑似揍完意識到「有點痛」，下秒在空中抖抖軟Q貓掌，自己幫自己呼呼的樣子很勾錐。

▲誰准你拿鬼東西靠近我！

媽媽趕緊檢察小朋友的手碗，好險「手骨健在，無內外傷！」同時媽媽也笑說，「牠從小就討厭吸塵器和吹風機！平常明明都很溫柔...獨獨討厭吹風機和吸塵器，好在現在已經習慣我們吹頭髮，雖然還是離吹風機或吸塵器非常遙遠...。」

▲企鵝是媽媽從水溝內救出的喵。



媽媽將短片PO至貓咪社團，網友看完紛紛在底下留言，「打太大力～手痛啊> <」、「貓界，閃擊拳～手晃的感覺好像脫臼XD」、「跟我家的一樣，看到吹風機就想打爆！哈哈哈！不過妹妹也太可愛，打到手痛是多恨哈哈」、「妹妹表示：誰准你拿鬼東西靠近我」！

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▲朕下次不想再看到吹風機了！

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