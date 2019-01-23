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穿山甲神奇療效可通乳？　Angelababy公益保育廣告遭批反效果

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▲angelababy保育穿山甲廣告造成反效果。（圖／翻攝自angelababy微博）

▲angelababy公益廣告呼籲保育穿山甲。 （圖／翻攝自Angelababy微博）

寵物小組／綜合報導

好心做公益，卻不小心造成反效果！去年12月中Angelababy在微博上貼出穿山甲保育廣告，承諾不用該動物製成的藥材來「通乳」，貼文一出即遭諷刺，「變相宣傳穿山甲功效？」但其實早有實驗指出，該保育類動物的鱗片並不具有任何療效。

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Angelababy去年12月中旬在微博貼出穿山甲的保育廣告，貼文同時寫下，「用穿山甲片製成的非法藥材，導致每年有大量穿山甲被殺害。非法藥材不是通乳的選擇，讓母愛延續更多生命」。沒想到文一貼出，立刻遭到不少網友諷刺，「不拍這個廣告還多少人知道穿山甲通乳，現在看到的都知道了，全世界找穿山甲來吃了。」原本好心做公益保護穿山甲，卻幫了一個倒忙。

▲angelababy保育穿山甲廣告造成反效果。（圖／翻攝自angelababy微博）

▲angelababy保育廣告遭批反效果。 （圖／翻攝自Angelababy微博）

穿山甲分布在亞洲與非洲，口內沒有牙齒卻有一根比身體還長的舌頭，為全世界唯一具有堅硬板狀鱗片的哺乳動物。因為傳統華人迷信穿山甲鱗片具有神奇療效，每年約有十萬隻走私至中國與越南，是世界上非法交易量最大的野生動物之一。但其實早有實驗指出，穿山甲鱗片和人類指甲是一樣的成分，不具有任何療效，避免過度迷信，傷害了珍貴的保育類動物。

動物園認養計畫。（圖／台北市立動物園提供）

▲穿山甲美麗身影。（圖／台北市立動物園提供）

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