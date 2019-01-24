心碎對比！萌汪棄養30天瘦成皮包骨　終於等到新家隔天卻成遺憾

▲露西遭棄養前是隻可愛的狗狗。（圖／志工吳岱凌提供）

寵物小組／綜合報導

「這不是十年前後對比，而是棄養前、棄養後。」志工吳岱凌分享一組對比照，只見名叫「露西」的狗狗被棄養30天後，不僅瘦成皮包骨，連眼神都變得憂傷，最後雖然幸運找到新家，卻在隔天就因身體太過虛弱離世，留下這個心碎又遺憾的故事來懇求人們不要再棄養。

吳岱凌指出，露西的飼主在人生低潮時把牠抱回家養，但隨著露西漸漸長大，加上不當飼養有了吠叫問題，飼主竟然決定棄養，還騙女兒說「把狗狗送給朋友了」；不過，女兒覺得事有蹊蹺，最後在收容所找到了露西。

當時吳岱凌得知此事，幫露西寫了一篇送養文，小主人也沒有放棄不停想辦法幫露西轉發分享。事隔一個月後，終於有一對夫妻願意領養露西；小主人也非常開心，立即到收容所幫忙把露西接出來，送到醫院轉移晶片給新飼主。

吳岱凌回憶，小主人接到露西後，傳了一張照片，難過地說「露西瘦了，雙眼很無神，收容所內幫忙餵食的阿姨說露西都不太願意進食」。當下她們安慰彼此，「露西終於撥雲見日，我們幫牠逆轉命運了。」

沒想到，那天下午，卻是露西跟小主人相處的最後一段時光。隔天她們就收到噩耗，「露西在新飼主家中，走了。」原因是心絲蟲，以及身體太虛弱、沒有抵抗力。

「我們都覺得，露西在撐著等，等待牠想念的人出現。」吳岱凌說，那一晚內心真的很難受，除了遺憾自己和時間拔河失敗，更心疼所有被棄養的毛孩，「牠們不知道什麼是棄養，只知道每分每秒的等著主人的身影出現。」

吳岱凌原本不打算再提起這個令人心痛的故事，但是最近年關將近，收容所棄養案件暴增，讓她決定用露西的照片和故事呼籲大家「領養不棄養不是口號是種責任」，「有種養牠，就必需想清楚，不要因為一時興起最後自己無能而棄養牠。」

▲露西遭棄養後在收容所不怎麼吃喝，30天就瘦成皮包骨，眼神也變了。（圖／志工吳岱凌提供）