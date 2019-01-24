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小姐～你的肯德基被偷了！樓上住戶目擊「黑狗爽吃炸雞套餐」

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▲目擊者：你的肯德基被偷了！黑狗爽吃機車上的「炸雞套餐」。（圖／網友廖思宇‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲黑狗吃了整個套餐，從漢堡到炸雞...。（圖／網友廖思宇‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

記者林韋辰／採訪報導

遛狗繫狗繩，防範自家毛孩的口慾之罪，人人有責！網友廖思宇的女朋友在陽台洗碗，無意間看到一樓店家養的黑色狗狗「貝果」，在別人的機車腳踏板上鬼鬼祟祟，仔細一看，發現牠在吃熱騰騰的炸雞套餐！當場笑著將整個犯罪現場拍下，上傳到網路笑翻許多網友。

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樓上住戶廖思宇直呼，「騎白色cuxi的小姐！你的肯德基被狗狗偷了！」從照片中可見，狗狗被機車上的「香味」所吸引，偷偷摸摸靠近後，將頭埋進紙袋，確認是美味炸雞無誤後，把整個紙袋弄到地板上，開始吃起歡樂餐。

▲目擊者：你的肯德基被偷了！黑狗爽吃機車上的「炸雞套餐」。（圖／網友廖思宇‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲吃飽待在原地休息中。

廖思宇笑說，「我看牠先吃一塊炸雞，再吃漢堡，最後又吃一塊炸雞，吃光了整個套餐！吃完沒多久後，狗狗還在原地停留，這時小姐從印尼店走出來，她沒有生氣，反而是愣了幾秒，默默撿起紙袋就騎車走了。」

這隻貪吃的「貝果」是印尼店隔壁店家所飼養，當時是牠的「放風時間」。廖思宇表示，「牠平常就皮皮的，整個偷吃過程五分鐘不到啊XD！我們當時笑太久，可惜沒錄影，只留下幾張照片！」

貝果跟廖思宇之前也有過一段可愛的緣份。廖思宇回憶道，「小時候貝果在路上亂亂跑，被我撿回家，結果牠大吃特吃，果然從小就是吃貨啊！來我家1個小時，一直吃吃吃不停，後來發現是對面養的，就立馬抱回去。」

▲目擊者：你的肯德基被偷了！黑狗爽吃機車上的「炸雞套餐」。（圖／網友廖思宇‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲綁著紅色緞帶的小狗是貝果，牠小時候愛亂跑，跑去鄰居家大吃特吃。

逗趣的照片上傳到狗狗社團，網友看完紛紛留言，「小姐人真好」、「真的是好心的小姐」、「吃得很香，很滿足」、「大吉大利！今天吃雞～」、「人間處處有溫暖～」、「人間處處有溫情」、「小姐也很有修養～東西被狗吃了，不生氣還把袋子拿走」。

小提醒，狗狗獨自在外面亂跑很危險，務必要有飼主看管與繫好狗鍊喔！

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