草叢發出喵喵喵！驚見橘貓失溫倒地　寵物店員工急安置

▲流浪貓在草叢哀嚎，路人及時對牠伸出暖手。（圖／東森ETtoday寵物雲頭份門市提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



寵物小組／綜合報導

路上看到小動物受傷，務必挺身而出幫忙！東森ETtoday寵物雲頭份門市24日服務到一名客人，得知對方在路邊的草叢救到一隻失溫、低血糖狀態的虛弱橘貓，礙於中午醫院都休息，先將可憐的貓貓放在店內暫時處理。

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ETtoday寵物雲商店店員描述，當時客人看到貓咪躺在草叢裡，四周都有蚊子在飛，貓咪也一直對客人叫，因此決定帶牠去看醫生！「我們員工也先看了一下喵，發現貓咪呈現低血糖又失溫的狀況，我們趕緊拿肉泥給牠吃，並給暖暖包幫助保暖，也順便借提籠給客人。」

員工表示，「客人很擔心無法照料貓咪的後續醫療，請我們員工幫忙，看能不能找到愛心團體接手，或是有其它贊助的管道。我們也是想幫忙，答應客人先讓貓看完醫生，我們再上網求助，看看後續能怎麼樣幫助貓咪。」

善良的客人帶貓咪看完醫生，帶回家先幫忙照顧，員工也細心教導一些灌食技巧，確認可以自行照顧後，約好日後一起幫忙找認養。員工說，「但是到了晚上...那位客人哽咽得回來說『貓咪還是走了』，說貓咪到家後，一下走走又停停，本來要餵牠吃藥，沒想到貓咪就突然不動了，沒有心跳了！」

▲小橘無法成功撐過去。



▲去做個快樂的天使吧！不痛了！



員工難過地表示，「我們也安慰她好一陣子，也連絡寵物火化，送給小生命最後一程，也安慰這名好心客人，幸好貓咪是在家裡離開，不是在冰冷的野外。我們非常感謝牠的愛心，即使結果不盡人意，但客人的善意舉動很溫暖。」

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▼當時救援橘貓的情況。

【東森寵物雲商店頭份店資訊】

電話：037-7670509

地址：苗栗縣頭份市中華路1307號



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