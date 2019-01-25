借宿阿嬤家…聖上貼窗「淚眼相送」　網見關鍵字全歪樓

▲Amy捨不得媽咪離開，淚眼相送。（圖／網友Irene提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

網友Irene近日出國，因此將飼養的貓咪「Amy」寄宿在母親家中，臨行前看見女兒臉貼在門口紗窗上，用水汪汪的悲傷眼神看著自己，忍不住發文分享，「離開時看牠落寞的表情，讓我心疼啊！」但網友發現「關鍵字」後全都歪樓，「等你回來，就變成阿嬤的貓了！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲可愛的Amy很快就收服阿嬤。

▲Amy個性黏人又乖巧。

Irene接受《ETtoday寵物雲》的採訪時說到，當時站在門口和家人交代事宜，毛孩就坐在紗窗旁邊，一臉沮喪憂鬱地喵喵叫著。她笑說，貓咪真的是天生來收服人類的生物，「母親以前不喜歡寵物，一直叫我送走，沒想到Amy借宿隔天就打電話來稱讚真是『可愛極了』。」原來，貓貓都會坐在廚房門口等待阿嬤煮飯，還會磨蹭臉龐撒嬌呢。

▲Amy患有巨結腸症，每餐都需食用礦物油。

▲Amy有一雙漂亮的眼睛。

Irene提到，Amy個性溫柔、乖巧又黏人，就算被就讀國小六年級的哥哥「鬧」也不會生氣，雖然因為基因問題患有巨結腸症，餐餐都必須吃礦物油調養，但她仍是全心愛護著毛孩，「雖然不好照顧，但牠真的太可愛了，我常常開玩笑說自己是被女兒的美貌迷惑了！」

▲Irene總開玩笑說自己被貓咪的美貌誘惑。

這張離情依依的照片被分享到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」之後，2天就累積逾9000多名網友按讚，紛紛留言，「牠說：記得禮物！」、「牠在擔心你喔，一路平安！」但有更多人都注意到關鍵字「阿嬤」，紛紛歪樓預測原PO回國後的情況，「阿嬤：貓阿孫留住我這，牠很黏我」、「牠說，這裡好玩怎麼不早講」、「之後就換妳落寞了！」、「回來從媽寶變嬤寶XDD」、「一天胖一寸(吋)的日子來了！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▼更多精采影音