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軟Q白柴鑽沙發幫「掃灰塵」　燦笑貼地「匍匐前進」萌翻網！

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▲長毛白柴在沙發底下匍匐前進。（圖／網友許惠鈞授權提供，下同） 

實習記者呂佩倫／採訪報導

高雄長毛白柴「哈利」這天展現牠高超的匍匐前進技能，牠跑到沙發底下玩耍，只見牠熟練地在縫中前進後退，享受全身貼地的快感，可愛的畫面被媽咪拍下，並上傳到臉書社團「柴犬司令部」，這位靈活的小胖柴瞬間吸引不少粉絲按讚。

▲長毛白柴在沙發底下匍匐前進。（圖／網友許惠鈞授權提供）

▲哈利喜歡鑽沙發，也愛欣賞窗外風景。

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從影片中可以看到，哈利躲在沙發底下最深處，聽到媽咪的呼喚後，立刻使出大招「匍匐前進」，汪不但可以高速前進，急轉彎也不是問題，可見牠十分熟悉沙發下的環境，最後牠一臉燦笑地衝出夾縫間，可愛的舉動萌翻不少網友。媽咪向《ETtoday寵物雲》表示，哈利目前才3個月大，非常活潑好動，汪最近喜歡上鑽沙發時常弄得自己滿身灰塵，因此現在沙發下已成了重點清潔地區，每天沙發底都要拖好幾次才行！

▲長毛白柴在沙發底下匍匐前進。（圖／網友許惠鈞授權提供）

▲貪吃的哈利時常在媽咪身旁賣萌討食物。

事實上，哈利小時候原本是一隻很怕生的狗，連跨出步伐走路都不太敢，漸漸長大且熟悉環境後，才開始變得活潑開朗，現在面對陌生人也可以很熱情！同時牠也是個小貪吃鬼，時常在媽咪身邊要食物吃，因此每個禮拜都在長胖，推測很快就進不去最愛的沙發縫了！

▲長毛白柴在沙發底下匍匐前進。（圖／網友許惠鈞授權提供）

▲哈利小時候比較膽小怕生。

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哈利匍匐前進影片上傳後，引來不少網友按讚留言，「我被圈粉到不要不要的」、「再過一陣子牠就進不去了」、「忍者哈利」、「比較像在游泳池乾永，超可愛」、超靈活的胖子」、「像比熊的柴」、「原來是毛澎不是胖胖的啊」。

▲長毛白柴在沙發底下匍匐前進。（圖／網友許惠鈞授權提供）

▲哈利睡顏宛如天使。

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關鍵字： 柴犬白柴沙發沙發縫拖把清潔長毛柴犬

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