飼料空了氣噗噗　浪貓「攔車打劫」眼神超殺：沒放飯想去哪！

▲喵：碗都空了，還不下來放飯！（圖／網友何小白授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

記者闕雁琳／採訪報導

「你有看過貓咪半路打劫嗎？...沒有？那現在有了，給朕下來！」台南一名網友何小白正在開車出門時，眼前突然冒出一道黑影，一隻流浪貓正趴在擋風玻璃，露出超殺眼神試圖劫車，爆笑又可愛的畫面被分享到網路上，笑翻7千多名網友，原PO也透露，其實浪貓「黑橘」有過一段悲傷的經歷。

▲▼網友何小白中途過許多母帶子的貓家庭。

「當天是牠看到我的車子突然跳上來，趴在擋風玻璃上似乎想表達什麼？後來我下車查看，才發現原來是牠的飼料空了。」何小白表示，畫面中的玳瑁貓是他餵養3年的「黑橘」，個性聰明乖巧，常常到家裡的院子吃喝躲風雨，過馬路還會看車，大約2歲送去TNR，「之前牠曾生過一胎，總共有4隻，但其中3隻被咬死，我去驅趕浪狗的時候，只救到倖存的1隻小虎斑，後來就收編了。」

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▲黑橘唯一倖存的孩子被何小白收編。



何小白持續4年都有餵養流浪貓，並自費幫牠們結紮，長時間下來，貓咪都知道這戶人家會給飯吃，常常會集體到門口堵人，甚至還有母貓直接把幼貓叼到他家「強迫中途」，「浪媽知道這個小孩牠無力照顧，竟然叼來我家陽台喵喵叫，我出去看到才抓去就醫，康復後也被我送養。我才發現，浪貓其實很聰明，也很有靈性，知道這邊可以求救。」

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▲何小白送養無數隻貓咪，右圖的白貓是貓媽媽自己叼來求救的。

何小白也提到，先前曾試圖收編黑橘，但牠的個性愛好自由，不喜歡待在家裡，有幫牠結紮、點除蚤藥。事後他將黑橘攔車的照片分享到「爆廢公社」，許多網友紛紛留言打趣，「沒有罐罐，休想開車」、「要從此路過，留下買路罐」、「你忘了提供早餐」、「牠應該是要實行小孩的探視權XD」、「喵:你有沒有心要養我啊？飼料都空」。

▲由於附近流浪狗太多，母貓會把孩子叼上屋頂，一起等何小白餵食罐罐。

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