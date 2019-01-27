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金幼幼挑戰接玩具！帥氣起跳狠被「打臉」　戲劇化慘摔落地

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▲金幼幼接玩具狂被打臉。（圖／翻攝自Instagram@golden_wiener）

▲金幼幼接玩具狂被打臉。（圖／翻攝自Instagram@golden_wiener）

寵物小組／綜合報導

是撿屎官沒丟好！國外黃金獵犬Henry這天挑戰接東西娃遊戲，只見娃娃丟出後，阿金帥氣地飛身一躍，卻慘遭玩偶狠狠打臉，汪汪不但沒接到東西，最後還往後重摔落地。飼主將這段影片上傳至Instagram帳號「@golden_wiener」，Henry傻氣的表演笑翻不少網友。

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從影片中可以看到，飼主將毛茸茸的鴨子娃娃丟出，Henry一看挑戰來了，立刻用力起跳想接住，只見汪汪傻氣地張開嘴巴，卻遭玩偶狠狠地打臉，牠不可置信地看著沒接住的玩具，最後因為來不及準備落地姿勢，任由自己往後重摔，呆萌跌倒的模樣令人心疼卻又有點可愛。事實上，Henry近日又挑戰許多次接玩具遊戲，但最後通通以「被打臉」失敗收場。

▲金幼幼接玩具狂被打臉。（圖／翻攝自Instagram@golden_wiener）

 Henry跟家中老汪爭寵。（圖／翻攝自Instagram@golden_wiener）

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飼主經常在Instagram帳號「@golden_wiener」分享狗狗的日常生活，Henry目前3個月大，除了進行接東西訓練以外，也被特訓「等待」的指令，不過還是小朋友的汪汪總是忍不住偷吃，十分逗趣。平時Henry最喜歡和老汪Lola爭奪爸媽寵愛，讓家中變得非常熱鬧。

▼影片取自Instagram


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關鍵字： 黃金獵犬狗狗娃娃玩偶打臉接東西

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使盡吃奶力氣爬鐵籠想逃獄　二哈用臉嚕牆表情超猙獰

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