我要當姐姐了！暖金小踱步搖尾迎接　見新成員撒嬌獻香吻

▲阿金賽迪一看到爸拔帶著妹妹回家，開心的跑上前迎接。（圖／翻攝自YouTube／Danny Johnson）



寵物小組／綜合報導

「我要當姐姐啦！」住在美國猶他州的約翰遜（Danny Johnson），日前在YouTube@Danny Johnson上傳一段影片，內容當黃金獵犬賽迪（Sadie）見到家中的新成員夏洛特（Charlotte）時，開心的小踱步跑上前去迎接，甚至還偷偷親了妹妹的臉頰，模樣超溫馨！但其實約翰遜夫婦一開始還有些擔心......。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

丹尼約翰遜和老婆安約翰遜（Ann Johnson）11年來苦於不孕，甚至還經歷了2次流產，還好太太終於在本月11日誕下可愛的女嬰夏洛特（Charlotte）。夫婦倆雖然開心家中有位新成員到來，不過卻會擔憂過去一直身受寵愛的毛孩賽迪可能會有點失落、甚至吃醋。

▲阿金偷親妹妹。（圖／翻攝自YouTube／Danny Johnson）



爸拔15日在個人YouTube帳號PO出這段影片並註解，「當黃金獵犬見到我們的寶貝女兒。」畫面中可見，當阿金看到主人抱在懷裡的小嬰兒時，立刻從遠方小踱步跑上前，尾巴也不停地甩著；只見牠開心的在爸拔周圍轉圈圈，接著輕輕地嗅著小主人的氣味，並且偷偷舔了夏洛特的臉頰。

後來可愛的阿金直接在原地趴了下去，並且將右前肢伸到爸拔的大腿上，就彷彿是想要討拍一樣。影片過程中，約翰遜先生一手抱嬰兒，一手輕輕撫摸著愛犬，而一旁掌鏡的馬麻也忍不住說，「看看賽迪的前掌，好可愛喔！」

▲躺在地上也想要被摸摸的賽迪。（圖／翻攝自YouTube／Danny Johnson）



許多網友看完影片後，紛紛在底下開心的留言說，「恭喜你有一個美麗的家庭！」、「祝福您和您的家人」、「你的女兒很漂亮，好好享受她這個階段，真不敢相信我女兒已經5歲了」、「有這位姐姐在一切都放心了～」、「賽迪一定會成為最棒的姐姐」、「好溫馨的畫面，看了有點想哭」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▼取自YouTube@Danny Johnson

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