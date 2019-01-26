開衣櫥咬褲「鋪床」睡覺　高智商汪被抓包…秒露飛機耳裝無辜

▲米克斯汪自己開衣櫥咬衣服鋪床。（圖／有點毛毛的／Hui Weimin提供）

寵物小組／綜合報導

寒流來襲氣溫下降，Hui Weimin家中的米克斯「阿喜」也擋不住低溫，竟然自己推開衣櫃，拉出爸爸的衣服、褲子鋪成一張小床，當場被馬麻抓包，還露出一臉無辜的表情。媽咪將這段影片上傳至臉書社團「有點毛毛的」，讓不少網友大讚米克斯就是聰明！

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

從影片中可以看到，地板上好幾件長褲，阿喜正坐在衣服上方接受媽咪訓話，原來是汪趁媽咪洗澡時，跑到更衣室睡覺，因為地板過於冰冷，因此擅自推開衣櫥，並拉出把拔的衣褲鋪成小床，被馬麻逮個正著！媽咪提到，「阿喜從小就會找軟墊來睡覺，也會拖衣服、棉被鋪床，非常地聰明，根本就是米克斯傳奇！」事實上，馬麻早就在家中備好8個厚床墊，偏偏阿喜不睡，硬要拉爸爸的衣服當床。





▲阿喜將爸爸衣服拉出來睡覺。（圖／有點毛毛的／Hui Weimin提供）

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

阿喜被抓包後，立刻大開飛機裝無辜，讓不少網友笑翻留言，「高智商的阿喜」、「還好沒有直接躲進衣櫥」、「智慧型犯案，聰明！」、「牠喜歡爸爸的味道」、「沒有爸爸的味道會睡不好」、「爸爸的衣服有安全感」、「做錯事情還裝可憐，真的太可愛了」、「舊衣服給汪睡，自己再買新的！」。

▼更多精彩影音