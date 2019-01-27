阿金頭戴粉色浴帽翻肚「泡溫泉」　瞇眼爽臉享受幸福狗生

▲阿金舒適躺桶子泡澡。（圖／翻攝自Instagram@aarun_evolution）

寵物小組／綜合報導

天氣冷不少人喜歡泡澡放鬆，日本黃金獵犬Penpenco也超愛泡在水中享受狗生！Instagram帳號「@aarun_evolution」日前上傳一則短片，只見阿金泡在大桶子裡，還帶著粉紅色浴帽，配備十分齊全，狗狗一臉陶醉舒適的模樣，讓人超羨慕！

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影片中，浴室裡滿是熱氣，飼主不斷地將水注入泡澡桶裡，只見Penpenco舒服地翻肚躺在桶子中，頭上還戴著粉紅色浴帽防止耳朵進水；除了裝備十分齊全以外，還可以看到汪汪瞇起眼睛，表情超級沉醉，完全就像是人類在泡溫泉一樣！這段影片被上傳後，一天就引來7萬多人觀看，不少人羨慕Penpenco幸福的狗生。

飼主經常在Instagram帳號「@aarun_evolution」分享阿金的日常生活，其實Penpenco除了喜歡泡澡以外，也會自己到蓮蓬頭前沖水，愛洗澡的表現讓人好驚訝。Penpenco和汪姊姊Arrun一起生活，兩姊妹感情非常要好，平時一起玩玩具、吃飯，就連睡覺也黏踢踢，貼在一起入睡的模樣療癒不少粉絲的心。

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▼影片取自Instagram@aarun_evolution

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