阿金一回眸網笑翻！　頭頂「空氣瀏海」哀怨苦笑：考慮過我？

▲阿金一回頭笑翻網友。（圖／翻攝自抖音APP用戶「1978813521」）



寵物小組／綜合報導

遠看是一朵花，近看唉唷喂我的媽！抖音APP用戶「1978813521」日前貼出一則逗趣影片，只見有隻黃金獵犬曼妙身影背對著鏡頭，沒想到一回眸卻笑翻大票網友！原來，牠頭頂著奇怪的空氣瀏海，露出哀怨眼神卻硬是擠出笑容，十分地逗趣。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

影片中可以看到，汪汪有著一身亮麗的金毛，背對鏡頭坐姿非常端正，沒想到牠輕輕一回眸卻讓人笑翻！只見阿金回頭後，竟頂著超不搭的空氣瀏海，同時汪也露出非常哀怨的表情，可見不是喜歡這個新髮型。不過，狗狗一看見飼主開心，也只好無奈地陪笑，就算瀏海有點醜也沒關係。

▲汪汪轉頭時眼神超哀怨。（圖／翻攝自抖音APP用戶「1978813521」）

這則短片被網友分享至臉書公開社團「爆笑公社」，累積1.5萬多人按讚，也有網友笑翻留言，「這阿金壞了」、「那個瀏海超有戲」、「回眸一笑很可以」、「一笑媚百生」、「想像幻滅...崩潰」、「有人考慮過牠的感受嗎？」、「我也要對我的狗下手了」、「回眸一笑百笑聲」、「眼神好電！」、「狗界正妹」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）





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