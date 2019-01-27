鸚鵡夫妻「站胸膛」18禁！　爸尷尬定格：怎麼在我身上...

▲爸爸表示......。（圖／網友吳小琪‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

寵物小組／綜合報導

「鸚鵡：阿爸～你不要亂動喔！」住在高雄的雨傘巴丹波妞，原本開心在爸爸身上討摸摸和玩玩，沒想到老公Doremi突然撲過來，當場在爸爸的胸口上演尷尬的18禁，媽媽一邊憋笑一邊錄影，直呼「你們愛愛選錯地方了啦！」

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從影片中可見，Doremi將波妞壓在下方，忙錄地動來動去，底下的波妞則是不時哈氣。被迫逼看鳥鳥18禁的爸爸，全場不敢亂動，任由牠們在胸口上胡來，「你們怎麼會在我身上搞捏？不要親我啦，去親你老婆啦...齁。」

▲Doremi：「爸爸不要亂動喔～這樣會影響我們辦事。」

「在爸爸身上好幾次了！」媽媽笑說Doremi還不太會交配，每次都失敗，「之前有問過專業獸醫，醫生表示阿MI還不會」。同時媽媽也超期盼快點抱鳥孫，「成功了就有小Mi可以玩～我們也很期待！可惜啊。」

網友看完這則搞笑短片後，紛紛在底下留言，「阿拔表示無奈」、「阿拔請保持好姿勢，不要影響我們辦事呦」、「快當阿嬤了！哈哈哈」、「Mimi要拔拔看牠有多厲害」、「哇，5D」、「天啊！開眼界了耶」。

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