爸寶賓士貓被寵壞！吃飯要「親手捧著餵」　飼料放碗秒撇頭拒食

▲爸寶喵吃飯要人親手餵。（圖／網友盧小姐授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

朕，就是要你餵！台中賓士貓「豆花」是個超級爸寶，每次吃飯時都要把拔親手捧飼料餵食，若是飼料放在碗中，牠便立刻轉頭拒食。媽咪盧小姐將這段畫面錄下並上傳到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，讓網友們看看這被寵壞的喵。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲豆花喜歡找人撒嬌賣萌。

從影片中可看到，豆花正在享用爸爸捧著的食物，不但吃得津津有味，進食速度也非常快。不過當飼料被放入碗中之後，喵立刻撇頭不吃碗裡的東西，只想找尋把拔的手，可見這位小爸寶就是要人親手餵飯才肯吃！盧小姐向《ETtoday寵物雲》表示，豆花非常挑食，因為擔心牠不吃東西所以想出這個方法，喵似乎也覺得這樣比較好吃，才養成這個習慣。

▲豆花可以出門散步，就像隻狗狗一樣。

媽咪也提到，有時把拔不在家沒辦法餵飯，為了避免豆花不吃東西，就會添加冷凍乾燥主食餐吸引牠，因此無論是爸爸或媽媽餵食，喵皇都有好處！事實上，豆花除了是爸寶以外，也是個「哥寶」，最喜歡黏著黑喵哥哥「粉圓」，若是粉圓跟著媽咪回娘家，豆花就會不斷尋找對方身影，完全是個哥哥控！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）





▲▼豆花最喜歡黏著粉圓哥哥。

同時豆花也是個很愛撒嬌的孩子，有著一顆好奇的心，喜歡出門散步就像狗狗一樣。爸寶喵皇的影片被上傳後，吊出許多貓奴深有同感，也有不少網友笑翻留言，「真的被寵壞了」、「朕要你親自餵啦！」、「放在手上的才好吃」、「誰准你倒碗裡的？」、「我們家反而要丟地板才吃」。

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