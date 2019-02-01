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水煮蛋牌博美！　巧手設計師量身打造變身「超萌海豹」

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寵物小組／綜合報導

近日網路瘋傳一則短短不到1分鐘的影片，畫面中博美犬全身毛茸茸，整個身體圓圓的像一顆飽滿的水煮蛋。寵物美容師幫牠修剪毛髮時，狗狗滿足的微笑也使不少網友融化。該影片昨日在臉書上轉載至今已達到115萬觀看人次，人氣相當旺。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

拍攝影片的寵物美容師Andrea多年來服務狗狗，替牠們沐浴、美容，可愛的PomPom在他的巧手之下也變成一顆「澎澎」的水煮蛋。PomPom修毛時，先是舒服地眨眼，後來享受到快睡著，剪完後立馬露出一個燦爛的微笑，彷彿在向美容師Andrea道謝。

 
 
 
 
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▲寵物美容師Andrea幫博美犬PomPom美容。（圖／翻攝自Instagram／@groomer_andrea）

影片下不少網友紛紛留言，「天啊！看起來就像是一個海豹寶寶一樣！」、「很像是一顆長了腳的蛋，很可愛。」、「牠知道牠現在有多麼帥氣，才笑得這麼開心。」、「這隻狗比我還要上鏡！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

Andrea發現影片有不少粉絲分享，為了讓粉絲們一飽眼福，便和狗狗的主人溝通，請他們為PomPom設立IG帳號。狗主人的女兒於是決定成立了Instagram專頁「@pom_and_pixel」，除了分享PomPom英姿，也有另一隻愛犬瑪爾濟斯Pixel的日常照片。

▲博美犬PomPom和瑪爾濟斯Pixel很舒服地躺在一起。（圖／翻攝自Instagram／@pom_and_pixel）

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關鍵字： 博美犬狗狗療癒

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