水煮蛋牌博美！　巧手設計師量身打造變身「超萌海豹」

在 Instagram 查看這則貼文 The Colourful Groomer （@groomer_andrea）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 29 日 上午 12:31 張貼

寵物小組／綜合報導

近日網路瘋傳一則短短不到1分鐘的影片，畫面中博美犬全身毛茸茸，整個身體圓圓的像一顆飽滿的水煮蛋。寵物美容師幫牠修剪毛髮時，狗狗滿足的微笑也使不少網友融化。該影片昨日在臉書上轉載至今已達到115萬觀看人次，人氣相當旺。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

拍攝影片的寵物美容師Andrea多年來服務狗狗，替牠們沐浴、美容，可愛的PomPom在他的巧手之下也變成一顆「澎澎」的水煮蛋。PomPom修毛時，先是舒服地眨眼，後來享受到快睡著，剪完後立馬露出一個燦爛的微笑，彷彿在向美容師Andrea道謝。

在 Instagram 查看這則貼文 The Colourful Groomer （@groomer_andrea）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 29 日 上午 12:25 張貼

▲寵物美容師Andrea幫博美犬PomPom美容。（圖／翻攝自Instagram／@groomer_andrea）

影片下不少網友紛紛留言，「天啊！看起來就像是一個海豹寶寶一樣！」、「很像是一顆長了腳的蛋，很可愛。」、「牠知道牠現在有多麼帥氣，才笑得這麼開心。」、「這隻狗比我還要上鏡！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

Andrea發現影片有不少粉絲分享，為了讓粉絲們一飽眼福，便和狗狗的主人溝通，請他們為PomPom設立IG帳號。狗主人的女兒於是決定成立了Instagram專頁「@pom_and_pixel」，除了分享PomPom英姿，也有另一隻愛犬瑪爾濟斯Pixel的日常照片。

在 Instagram 查看這則貼文 Pom Pom & Pixel（@pom_and_pixel）分享的貼文 於 PDT 2018 年 6月 月 9 日 上午 9:07 張貼

▲博美犬PomPom和瑪爾濟斯Pixel很舒服地躺在一起。（圖／翻攝自Instagram／@pom_and_pixel）

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