歐告過年自己加菜　過敏腫成「憂鬱豬頭」：是雞腿引誘我的！

▲志工狗小乖偷吃滷雞腿引起過敏，嘴邊肉腫2倍。（圖／新北市動保處提供，下同）

寵物小組／綜合報導

千錯萬錯都是雞腿的錯！農曆新年團圓加菜，毛小孩當然也不能少，板橋動物之家的志工狗「小乖」便在過年前夕，決定先幫自己加菜，偷吃了保育員便當裡的滷雞腿，沒想到引起過敏反應，眼睛出現紅腫，臉頰腫脹擴大變成「憂鬱豬頭」，趴在角落低頭一臉無辜，彷彿在說，「都是雞腿先引誘我的！」隨後由獸醫注射過敏針才恢復健康。

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小乖是板橋動物之家擔任生命教育的志工狗，個性親人食慾良好，平日由動保員蘇裕隆負責照顧牠的飲食起居。小乖除了喜歡向裕隆討食撒嬌，偶而會偷吃他便當的雞腿或焢肉幫自己加菜，但便當滷雞腿或焢肉含有醬油成份，引起小乖過敏反應。

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剛開始小乖只是將食物嘔吐出來，裕隆不以為意以為是吃太快消化不良，接著發現牠臉頰慢慢紅腫起來變豬頭、鬱鬱寡歡趴在角落，趕緊通報動物之家獸醫師查看，經臨床症狀判斷是食物引起急性過敏反應，獸醫師趕緊給予過敏針劑及藥物，緩解過敏造成的不適將危機解除。

▲過敏造成寵物眼瞼紅腫、身上起塊狀疹子。

新北市動保處表示，許多飼主也會在年節中添加額外食物，用吃美食來慶祝新年，但料理中的調味料容易造成毛寶貝身體負擔損害健康及引起過敏反應，像是過多糖類會造成肥胖及糖尿病、添加鹽巴易造成寵物腎臟病及心臟病、給予過多油脂容易造成腸胃負擔及發生胰臟炎、尤其華人料理中最常使用醬油，常是被忽略卻容易造成毛寶貝過敏的兇手。

許多主人認為將食物過水就沒問題，但食物經過燉煮悶燒等過程，調味料早已滲入食材內無法洗去，毛寶貝若產生過敏會有不舒服的感覺，輕則會癢或紅腫發熱等焦躁不安現象，嚴重則造成喉頭腫脹、呼吸困難等危險，因此飼主在年節慶祝大啖美食之餘，千萬別愛屋及烏給毛寶貝隨意加菜，建議採取川燙或蒸煮不加調味料方式，選擇天然營養食材即可。



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