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手放喵皇天靈蓋...牠翻白眼「跟母星連線」　2千人笑翻：發功了！

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手放喵皇天靈蓋，牠翻白眼發功！（圖／飼主楊晴心提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲奴才的手摸到喵皇的天靈蓋，牠居然翻白眼發功！？（圖／飼主楊晴心提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者吳鎮良／採訪報導

「喵喵喵～本皇在這星球過得很好......」新北市的奴才楊晴心日前看到愛喵Miggy在身旁睡著了，於是摸了摸牠的頭，沒想到手才一放到喵星人的天靈蓋，牠居然翻了個大白眼，模樣就彷彿是在發功一樣。影片在臉書上累積2千多個按讚數，許多人都打趣地紛紛笑說，「跟外星老鄉通話中！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

楊晴心上週在寵物社團《貓咪也瘋狂俱樂部》PO出這段影片並幽默註解，「這是在發功嗎？」畫面中可以看到，當Miggy一感受到有人在摸自己的頭部，臉部表情居然開始有了變化；只見牠翻了超級大的白眼，定格了幾秒後，黑眼珠似乎就快掉下來，驚悚的模樣就彷彿在通靈！

手放喵皇天靈蓋，牠翻白眼發功！（圖／飼主楊晴心提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲2歲半的Miggy是隻虎斑小女生，當初被爸拔救援後收編。（圖／飼主楊晴心提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

手放喵皇天靈蓋，牠翻白眼發功！（圖／飼主楊晴心提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲不管是腳、肚子或是背，都能被Miggy當成舒適的床墊。（圖／飼主楊晴心提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

今年2歲半的Miggy是隻虎斑小女生，平常很喜歡睡在人的身體上，不管是腳、肚子或是背，都能被牠當成舒適的床墊；此外，牠睡覺的時候是脾氣最好的時候，醒來時脾氣不大好，會咬人也會追著陌生人，就像是隻調皮的汪星人一樣。

楊晴心回憶，「有一次颱風天，我男友上班的宿舍被颱風吹垮，落地窗破碎，後來就聽到微弱的貓叫聲（就是Miggy），牠那時候連眼睛都還沒睜開，就被媽媽叼進屋內躲颱風（現場沒看到其他貓），當時牠的眼睛發炎，而且很虛弱，估判是剛出生沒多久。」

手放喵皇天靈蓋，牠翻白眼發功！（圖／飼主楊晴心提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲充當伴讀書僮的Miggy。（圖／飼主楊晴心提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

手放喵皇天靈蓋，牠翻白眼發功！（圖／飼主楊晴心提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲當小幫手的Miggy。（圖／飼主楊晴心提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

後來楊晴心的男友決定收編，從餵牠喝奶粉以及帶牠去看醫生治療眼睛，照顧的過程都相當謹慎，直到現在長的肥肥胖胖的。楊晴心說，「Miggy平常很皮，當時還住在宜蘭時，牠都會自己開紗窗出去玩（外面沒有車，宿舍皆平房有管理進出，且外面很多野貓），某次還帶了一隻浪貓回家玩，或是牠會在外面玩一玩，聽到主人回來的車聲就跑回家，蠻聰明的～」

許多貓社團裡的奴才看到Miggy發功的影片後，都在底下留言說，「手掌干擾到牠的電波了」、「這是發功過度...翻白眼了」、「哈哈哈變殭屍貓了」、「跟母星連線中」、「屍速貓車」、「想到X戰警的暴風女...」、「是不是看見上帝了」、「喵：我看到阿公了」、「施展移魂大法！？」、「明顯玄神出竅了！哈哈哈」、「是雛田耶」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

 

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關鍵字： 楊晴心貓咪發功運氣天靈蓋喵皇

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