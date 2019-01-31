浪喵叼「春節禮品」放門口　她一看秒逃：可以不收嗎？





▲浪貓叼肥美老鼠當禮品報恩。（圖／網友潘小姐授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

這個春節禮品會嚇壞人啦！屏東網友潘小姐日前在臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」社團貼文，原來她收到來自浪喵的「禮物」，只見一隻灰色的老鼠翻肚倒在地上，讓潘小姐哭笑不得。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲▼虎斑喵們是一家人，約2個月大時被收養。

潘小姐向《ETtoday寵物雲》提到，目前在外總共收留6隻浪貓，其中3隻虎斑喵在2個月大時就收養，餵養了7個月左右。虎斑喵們長大後吃飽飯就跑出去玩耍，下午回來嘴裡偶爾會叼著戰利品，十分地勤快。不過，其實她非常害怕老鼠，第一次看見「禮物」時嚇得拔腿就跑，但是被貓咪們嚇過幾次後，也漸漸不害怕了。

▲喵近日時常叼著戰利品來送禮。

照片中可以看到，虎斑喵們「狩獵」完正在休息，門口則奉上一隻肥美老鼠，似乎想送給常餵食牠們的潘小姐。潘小姐將「春節禮品」照片上傳後，立刻引來不少網友回覆，「只差沒有用禮盒包裝了」、「我的第一次給完整，第二次給台好沒內臟的...」、「真的沒有白養」、「喵喵太客氣了」、「告訴牠，請送名牌包」、「是份大禮耶！」、「有錢沒錢，送隻老鼠好過年！」、「別誤會，老鼠換罐罐」、「欣然接受～謝主隆恩」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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