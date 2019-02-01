挖耳朵好舒服～公主柴不准爸停　傲嬌臉伸手狂求：還要

▲柴柴挖耳朵舒服求爸不要停。（圖／翻攝自IG@s.k.999，下同）
寵物小組／綜合報導
奴才誰准你停手了？日本這隻柴柴Gaugau在家根本就是個傲嬌小公主，有時候不准家人碰牠，但有時候卻會因沒有摸摸而生氣。這天牠享受著把拔的挖耳朵服務舒服到差點睡著，每當爸爸手一伸開，牠就會伸手表示「還要」，沒想到一旦不合牠意，就會露出史上最傲嬌的跩臉瞪著主人，超欠揍模樣讓爸爸也傻眼。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）
日本IG@s.k.999日前PO出了這則影片，畫面中Gaugau坐在陽光底下享受著爸爸的專屬按摩服務，一度甚至舒服到快要閉眼入睡，沒想到當把拔手移開時，牠馬上伸出手要求爸爸不能停，眼看著把拔不照做，牠竟然露出一臉傲嬌模樣，彷彿要主人「不做就自己看著辦」，完全就像是家裡的小霸王，傲嬌到不行！
影片上傳至IG後，網友們看了紛紛被萌翻笑壞表示，「哈哈哈哈那個臉」、「感覺很舒服快睡著了」、「狗生的頂級享受」、「不准停手」、「奴才誰准你停」、「奴才的使命」、「根本就是小公主」、「表情超可愛的啦」、「太萌啦～～」、「好療癒哈哈哈」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）
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