美髮店最後一位客人...萌貓慵懶坐椅子準備SEDO！網：這個有挑染

▲萌貓坐美髮店椅子，準備SEDO換造型！（圖／網友Angela Jing授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

新年新氣象，不少人會在過年前整理頭髮，髮型師‎Angela Jing‎日前在臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」中曬出當日客人的照片，竟瞬間萌翻眾網友！只見美短「虎哥」慵懶地坐在椅子上，看來可愛的喵皇也想趁機換個新造型，能夠在過年賣萌討紅包！

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從照片中可以看到，虎哥在客人專用的椅子上休息，慵懶的坐姿像是準備接受美髮服務的客人一樣，十分地逗趣！‎

Angela Jing‎接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，有時會帶著虎哥上班，喵在店裡非常乖巧，除了睡覺以外就是吃飯，偶爾會跑到椅子上休息，「可能牠也很想被服務吧！」飼主也提到，喵皇偶爾也會幫忙招呼客人，趁人在洗頭時跳到身上撒嬌，讓客人感到超榮幸！

▲虎哥在店裡十分地乖巧。

虎哥目前11個月大，很親人不會怕生，同時牠也是個超級貪吃鬼，雖然不愛吃飼料，但非常喜歡罐罐跟水煮餐，可說是個識貨的孩子，除此之外，喵也喜歡有人餵牠，讓媽咪時常笑貓兒子有「王子病」。

▲虎哥是個貪吃的小吃貨。

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虎哥想當客人的照片上傳後，引來不少網友按讚，也有人逗趣留言，「這是貴婦嗎？」、「先生想怎麼剪？」、「這客人不可怠慢...」、「喵：幫我電棒捲」、「這個有挑染過吼」、「給朕來個帥到不要不要的髮型，朕要過年去！」、「客官洗+剪嗎？」、「高速公路頭哈哈！」。

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