「貓魂柴」腳蜷曲自動收納！　臉懵塞架子溢出屁屁：可以拖地了

▲「大貓魂」柴犬把自己收進架子。（圖／粉絲專頁「柴犬萊恩《Lion》」授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

原來這是隻大貓啊！台南柴犬「萊恩(Lion)」如其名，體內有著滿滿的「大貓魂」，這天家人正在進行大掃除，一回頭竟發現萊恩將自己塞進架子中，汪龐大的身軀不但塞好塞滿，還留一個大屁股掛在外頭，可愛的舉動萌翻不少網友！

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▲萊恩自動收納分解動作。

姐姐林怡綾時常在臉書粉專「柴犬萊恩《Lion》」貼出狗狗的生活日常，這天家中正在進行大掃除，被拖過的地板變得潮濕，萊恩因為討厭濕濕的地面，把自己塞進架子裡面。只見柴柴龐大的身軀在小格子裡塞好塞滿，大屁股擠不進去只好掛在外頭，同時還擺出呆萌的表情，奇怪的舉動讓家人覺得傻眼又可愛！

▲萊恩被摸手手就會凶狠亮牙。

姐姐接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，萊恩平常就是個戲精，只要摸到牠的小手，汪就會立刻亮牙示威，表情非常生動。同時萊恩也是個貼心又聰明的孩子，聽到指令「看牙齒」時，會乖巧地露牙給姐姐檢查。另外值得一提的是，萊恩超喜歡洗澡，不但熟門熟路地自己進美容店，甚至還會狂搖尾巴，可見要洗澎澎讓牠超開心。

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▲汪：這個笑容當網帥沒問題吧？

萊恩「大貓魂」照片上傳粉專後，又被姊姊分享至臉書社團「柴犬司令部」，不少網友看完後笑翻留言，「柴柴滿出來了」、「柴犬就是軟Q」、「架子好穩！」、「那骨子肯定是貓」、「哇！好大隻的貓」、「柴把自己收起來了」、「腳離地不打擾媽媽打掃」、「被柴耽誤的貓」。

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