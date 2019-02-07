大黑狗「自己搭霸王車」宜蘭→台北！　乘客看椅子下驚呆

▲狗狗自己搭客運從宜蘭跑到台北。（圖／楊懷民提供）



寵物小組／綜合報導

有乘客大年初一準備搭乘台北開往宜蘭的客運，沒想到竟在坐椅下發現一隻大黑狗！當時也在車上的愛狗人士陳老師推測，狗狗應該是從宜蘭上車到了台北，之後就一直待在空車上，直到下批乘客上車才被發現。事後，狗狗被帶回宜蘭暫時安置，希望飼主能盡快領回。

長期關懷流浪動物的藝人楊懷民於臉書寫下這段驚奇故事，當時乘客一一上車，準備搭乘從台北開往宜蘭的客運，有人赫然驚見座椅下有隻黑狗，連司機也相當錯愕，「車上什麼時候載上了這個黑不溜啾的不速之客？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲椅子下的大黑狗把乘客嚇了一跳，司機也很錯愕。（圖／楊懷民提供）

正好車上有一位住宜蘭的陳老師，她見狗狗帶著項圈，加上這班客運空車是先從宜蘭開來台北，因此推斷狗狗應該來自宜蘭地區，不能留置在台北。於是，和司機溝通過後，狗狗幸運地沒被趕下車，由陳老師陪伴送回宜蘭，而牠一路上也不吵不鬧，非常乖巧。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲熱心的陳老師一路護送狗狗回宜蘭。（圖／楊懷民提供）

陳老師帶著狗狗順利回到宜蘭，卻因過年期間，找不到獸醫院幫忙掃瞄晶片，只好求助「台灣莉丰慧民 V 關懷動物協會-飛翔蜜境」。協會創辦人大城莉莉和楊懷民得知消息，也趕到宜蘭幫忙，不料用了2種掃瞄器都掃不出晶片，無法跟飼主連絡上，目前只能暫時安置在「飛翔蜜境」。

▲試了2種機器都掃不到晶片。（圖／楊懷民提供）

▲狗狗有戴項圈，乖巧親人，尾巴只有半截。（圖／楊懷民提供）

楊懷民指出，狗狗真的很乖，會坐摩托車、會自動上轎車，上車後還會自己爬到椅子上喬一個舒服的姿勢睡覺，讓他哭笑不得，「狗狗！妳真的是老神在在耶！」值得注意的是，這隻狗狗約4、5歲，除了親人乖巧外，最大的特點是「尾巴只有半截」，希望大家幫忙，讓牠盡快回到主人身邊喔！

▲狗狗非常習慣搭車，還會自己爬到椅子上喬姿勢睡覺。（圖／楊懷民提供）



▲狗狗安置前，在園區門口點蚤不到、驗犬瘟。（圖／楊懷民提供）

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