ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

大黑狗「自己搭霸王車」宜蘭→台北！　乘客看椅子下驚呆

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲大黑狗初一「搭霸王車」宜蘭→台北！　乘客看椅子下驚呆。（圖／楊懷民提供）

▲狗狗自己搭客運從宜蘭跑到台北。（圖／楊懷民提供）

寵物小組／綜合報導

有乘客大年初一準備搭乘台北開往宜蘭的客運，沒想到竟在坐椅下發現一隻大黑狗！當時也在車上的愛狗人士陳老師推測，狗狗應該是從宜蘭上車到了台北，之後就一直待在空車上，直到下批乘客上車才被發現。事後，狗狗被帶回宜蘭暫時安置，希望飼主能盡快領回。

長期關懷流浪動物的藝人楊懷民於臉書寫下這段驚奇故事，當時乘客一一上車，準備搭乘從台北開往宜蘭的客運，有人赫然驚見座椅下有隻黑狗，連司機也相當錯愕，「車上什麼時候載上了這個黑不溜啾的不速之客？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲大黑狗初一「搭霸王車」宜蘭→台北！　乘客看椅子下驚呆。（圖／楊懷民提供）

▲椅子下的大黑狗把乘客嚇了一跳，司機也很錯愕。（圖／楊懷民提供）

正好車上有一位住宜蘭的陳老師，她見狗狗帶著項圈，加上這班客運空車是先從宜蘭開來台北，因此推斷狗狗應該來自宜蘭地區，不能留置在台北。於是，和司機溝通過後，狗狗幸運地沒被趕下車，由陳老師陪伴送回宜蘭，而牠一路上也不吵不鬧，非常乖巧。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲大黑狗初一「搭霸王車」宜蘭→台北！　乘客看椅子下驚呆。（圖／楊懷民提供）

▲熱心的陳老師一路護送狗狗回宜蘭。（圖／楊懷民提供）

陳老師帶著狗狗順利回到宜蘭，卻因過年期間，找不到獸醫院幫忙掃瞄晶片，只好求助「台灣莉丰慧民 V 關懷動物協會-飛翔蜜境」。協會創辦人大城莉莉和楊懷民得知消息，也趕到宜蘭幫忙，不料用了2種掃瞄器都掃不出晶片，無法跟飼主連絡上，目前只能暫時安置在「飛翔蜜境」。

▲大黑狗初一「搭霸王車」宜蘭→台北！　乘客看椅子下驚呆。（圖／楊懷民提供）

▲試了2種機器都掃不到晶片。（圖／楊懷民提供）

▲大黑狗初一「搭霸王車」宜蘭→台北！　乘客看椅子下驚呆。（圖／楊懷民提供）

▲狗狗有戴項圈，乖巧親人，尾巴只有半截。（圖／楊懷民提供）

楊懷民指出，狗狗真的很乖，會坐摩托車、會自動上轎車，上車後還會自己爬到椅子上喬一個舒服的姿勢睡覺，讓他哭笑不得，「狗狗！妳真的是老神在在耶！」值得注意的是，這隻狗狗約4、5歲，除了親人乖巧外，最大的特點是「尾巴只有半截」，希望大家幫忙，讓牠盡快回到主人身邊喔！

▲大黑狗初一「搭霸王車」宜蘭→台北！　乘客看椅子下驚呆。（圖／楊懷民提供）

▲狗狗非常習慣搭車，還會自己爬到椅子上喬姿勢睡覺。（圖／楊懷民提供）

▲大黑狗初一「搭霸王車」宜蘭→台北！　乘客看椅子下驚呆。（圖／楊懷民提供）

▲狗狗安置前，在園區門口點蚤不到、驗犬瘟。（圖／楊懷民提供）

▼更多精彩影音。

關鍵字： 霸王車宜蘭黑狗客運台灣莉丰慧民 V 關懷動物協會飛翔蜜境楊懷民大城莉莉

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

「開箱」一隻會打人的貓 鸚鵡秒關：我啥都沒看到

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

跨物種鴨狗戀！黃金偷吃鴨飼料每天被狂啄　日久生情看..

目擊海鷗斷腿痛苦尖叫…他伸出援手　此後每天多了小跟..

主人不陪玩…聰明柴用這招逗自己　網淚推：我邊緣我驕..

貓把樓中樓夷為平地！　爽躺「DIY廢墟屋」：這風格..

汪汪直視前方「口水瀑布」超搶鏡　網笑：再不關要淹水..

虎斑貓討摸「吱～」被電歪　眼神死「甩頭怒喵」：靜電..

狗狗聽到煙火嚇得倒地狂抖1小時　毛孩害怕可以這樣做

散步撞見神秘小墓碑　清理乾淨見130年前字跡…他看..

積雪中露出「粉色運輸籠」　竟挖出「灰色小貓咪」凍僵

老虎趴洗手台喝水！　戰鬥民族打掃阿姨超淡定邊擦邊聊..

捷運驚見癡漢喵！ 「毛手」偷摸隔壁大腿：給虧嗎..

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：..

橘白貓小碎步奔跑製造「假車禍」　露肥肚堵人網笑：拿..

28歲「貓瑞阿金」初二半夜離世　粉絲祝福洗版：一定..

太久沒放風！貴賓搭車狂碎唸　超萌抱怨聲哥笑：還有要..

主子凌晨趴門口說「長串外星語」　媽媽嚇傻：難道是遇..

兩汪圍爐中不甘寂寞柴硬卡空隙...　屁股喬好一坐：..

好味小姐-【貓知識】貓咪毒品大全！放心都不會上癮啦..

黑汪汪偷喝人類水杯遭抓包！　眼睛亂飄「裝沒事」！媽..

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：..

「拜託拜託！」北海道熊熊揮手超Q萌：快給我吃的～

車禍斷腿、陰道出血　流浪母狗忍痛躺路邊哺乳6幼犬

8種「過年吉利植物」是貓咪地雷！　碰到就上吐下瀉甚..

吃宵夜被抓包了齁　回神發現黑暗中「有雙眼睛盯著我」

超神灰鸚會用Alexa「訂花生」　還會點歌、開關燈..

大黑狗「自己搭霸王車」宜蘭→台北！　乘客看椅子下驚..

30公噸座頭鯨「橫空出海」！　情侶遭滅頂感受到人類..

拯救浪浪！國小師領養吸蜜鸚鵡找伴　還把牠印成超帥隊..

看影片手痠？肥嫩手「基」架饋好饋滿　網笑：有味道

寵物過世會回來託夢嗎？9年傲嬌兔：沙發下的飼料給你..

酸韓國瑜自費出國太遜　《公民1495行動聯盟》一張..

正妹逛街慘遭沖天炮炸穿耳膜　屁孩秒承認！父母辯：兇..

史上擁有「最致命軍隊」的6個政權　蒙古帝國與美軍並..

親戚來家裡拜年⋯一看是戲劇男神！　簽名合照全答應家..

「拜託拜託！」北海道熊熊揮手超Q萌：快給我吃的～

9旬翁「記憶力超強」　背出地址助警送返家

發電機電熱料理快速　海陸炊膳車包辦蒸煎炸烤

慘！受託管理亡姊遺產保障2外甥　妹分文未取卻挨告判..

網Po分手理由「遠距離還想要自己空間」　回應：荒謬..

蔥油餅老闆暖助弱勢5年！　加碼「愛心早餐」：餓了就..

寵物動物熱門新聞

28歲貓瑞阿金半夜離世　粉絲祝..

飛機上丟萌柯基？墜地影片網瘋傳

「柴犬磁鐵」爸爽睡　4萌柴包圍

受虐21年！大象踩死訓獸師身中..

黃金每晚盯他睡　主人知真相淚崩

老虎趴洗手台喝水　打掃阿姨超淡..

臭臉月月結婚！童顏老婆氣質出眾

曾嫌吵要退養！阿嬤偷夾麵餵狗孫

蛇遭水蛭軍團吸血至死　觀眾歡呼

PK啊！二哈兇狠對嗆　鬆繩後笑..

2萌犬長大崩壞　眼神像「黑道」

積雪中運輸籠竟挖出「凍僵小灰貓..

130年前墓碑浮字跡　他看懂後..

狗狗聽到煙火嚇得倒地狂抖1小時

讀者迴響

熱門新聞

28歲貓瑞阿金半夜離世　粉絲祝..

飛機上丟萌柯基？墜地影片網瘋傳

「柴犬磁鐵」爸爽睡　4萌柴包圍

受虐21年！大象踩死訓獸師身中..

黃金每晚盯他睡　主人知真相淚崩

老虎趴洗手台喝水　打掃阿姨超淡..

臭臉月月結婚！童顏老婆氣質出眾

曾嫌吵要退養！阿嬤偷夾麵餵狗孫

蛇遭水蛭軍團吸血至死　觀眾歡呼

PK啊！二哈兇狠對嗆　鬆繩後笑..

2萌犬長大崩壞　眼神像「黑道」

積雪中運輸籠竟挖出「凍僵小灰貓..

130年前墓碑浮字跡　他看懂後..

狗狗聽到煙火嚇得倒地狂抖1小時

目擊海鷗斷腿痛苦尖叫　他伸出援..

最新影片

更多

捷運驚見癡漢喵！ 「毛手」偷摸隔壁大腿：給虧嗎？

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

橘白貓小碎步奔跑製造「假車禍」　露肥肚堵人網笑：拿罐罐收服牠！

28歲「貓瑞阿金」初二半夜離世　粉絲祝福洗版：一定會再見面

太久沒放風！貴賓搭車狂碎唸　超萌抱怨聲哥笑：還有要說嗎

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面