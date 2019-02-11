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肉球好冰！主子「啪啪啪」PK雪人　結局讓網笑瘋：重播10分鐘

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▲▼肉球好冰！主子「啪啪啪」PK雪人　結局讓網笑瘋：重播10分鐘。（圖／翻攝自Twitter @tikuwamaru0728）

▲貓咪伸手毆打雪人。（圖／翻攝自Twitter @tikuwamaru0728）

寵物小組／綜合報導

這場決鬥至少牠努力過了！日本一名飼主日貼出一段逗趣的影片，這天他作了一個小雪人，拿去給家裡的貓咪觀賞，但牠似乎是被這個「外來的敵人」驚動，突然站起來連環使出貓拳，傻呼呼的舉動讓飼主忍不住嘴角失守，將影片分享到網路，貓咪和雪人大戰後的結局更是笑翻一票人。

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推特用戶@tikuwamaru0728分享這段影片並幽默的寫道，「第二年與雪人的戰鬥」，只見一隻白地橘貓面露凶狠，身體微微炸毛，不斷伸出左右手毆打雪人，看起來戰鬥力十足。好笑的是，貓咪似乎是怕肉球被凍壞，氣噗噗要打在雪人身上之前，又自己放慢速度，碰到雪馬上變臉甩手，彷彿在說，「肉球豪冰啊～」，來來回回幾分鐘的假動作，最後雪人依然毫髮無傷。

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影片分享出來之後短短幾天已經累積128萬的觀看次數，許多網友看完紛紛留言笑說，「出了幾十爪，傷害依然是0」、「這是什麼影片啊？浪費我10分鐘」、「 雪人：迴避、迴避、迴避、格擋、格擋、迴避、格擋」、「牠在撒鹽巴？」、「螺旋丸的製作過程...」、「照這個拳法要打到2020年才結束」、「傳說中的空揮王」、「牠的襪子一邊高一邊低」。

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關鍵字： 貓咪雪人肉球貓拳PK

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