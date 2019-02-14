貪吃英鬥廚房監看伙食　「千層肥肉」趴流理台：動作快點！

▲小英鬥趴在流理台上，背上的「千層肥肉」頓時炸出！（圖／翻攝自Instagram用戶「wow.cute.dog」）

寵物小組／綜合報導

正所謂「吃飯皇帝大」，適當的時間到了，當然就是要吃飯阿！網路上最近流傳一段影片，內容是有隻英國鬥牛犬看到主人在廚房做菜準備晚餐，心急的也跑在一旁監督，甚至還趴在流理台上面，模樣逗趣又可愛。上傳不到一日就突破2萬多次的觀看次數，不過有趣的是，許多人卻把目光全放在狗狗的身上的「千層肥肉」。

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Instagram用戶「wow.cute.dog」日前分享這段視頻並註解，「晚餐好了嗎......」畫面中可以看到，英鬥犬看到馬麻在廚房切菜，激動地用後腿撐起身體，全身趴在流理台上，頓時後背上的肥肉跑出超多皺褶；只見牠雙眼緊緊盯著，還不時用舌頭舔舐自己的口水，模樣像是在說，「奴才，動作快點！」

▲汪：好想吃阿～～～（圖／翻攝自Instagram用戶「wow.cute.dog」）



這則可愛的影片也陸續被網友轉貼到各個寵物社團，許多人看完都在下方留言表示，「這也太可愛了吧」、「汪：我餓了媽媽」、「狗狗肚子餓的時候都跟小朋友一樣」、「只有我一直在看那塊千層嗎XDD」、「腳短短、身體肉肉的也太Q」、「現在看到英鬥都會想到那個冰淇淋...」、「口水要滴下來了啦」、「媽媽表示有壓力」。

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在 Instagram 查看這則貼文 Wow Cute Dog（@wow.cute.dog）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 13 日 下午 12:10 張貼

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