暴徒撲向牠心愛的主人　勇敢汪毫不遲疑「用頭擋下那把刀」

▲狗狗吉諾為了救主人，奮勇用自己的頭接下歹徒刺過來的刀子。（圖／翻攝自Facebook／Animal Welfare Society of SA）

寵物小組／綜合報導

在我們需要的時候，狗狗不只是人類最好的朋友，也是人類的救命恩人。這隻名叫公爵（Duke）的狗狗就用自己證明了這件事，牠會保護主人，即使要付出生命保護也在所不惜。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

南非的40歲男子吉諾（Gino Wensel）帶狗狗公爵去散步時，眼角餘光注意到有一個疑似搶匪的男子接近，但在他來得及做出反應之前，事情已經發生了，那個男子拿著刀衝向他們，公爵先是狂吠咆哮，但接著男子用刀子突襲，下一秒、公爵的頭上已經插著那把刀。

▲X光片可以看出刀子深入公爵的頭部。



當下吉諾瞬間愣住，匪徒見狀直接落跑，吉諾趕緊抱著頭部狂噴血、命在旦夕的公爵衝到動物救援中心，醫療團隊先拍攝X光片，發現刀子插得很深，獸醫立刻動手術移除，過程非常驚險，不幸中的大幸是，醫生順利取出凶器，英勇護主的公爵活下來了！

公爵的康復非常順利，只在頭部留下一道疤痕，經過這次事件，牠立刻成為當地的狗英雄，不過行兇的暴徒至今尚未落網。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲手術順利移除刀子，只在頭部留下一道疤。

▲吉諾非常感念公爵的救命之恩。