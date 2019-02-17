本王不准妳走！　喵皇開大絕「扣留鑰匙」靠近者一律咬

▲貓咪扣留主人鑰匙。（圖／翻攝自Twitter／AwwwwCats）

寵物小組／綜合報導

想出門先過我這關！家中喵皇看見奴才準備出門，覺得「心有不依」不肯放她走，最後竟然開大絕，直接「扣留」家鑰匙，發現對方靠近，還會生氣大吼、作勢要咬人。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

My aunts cat hates when she leaves so she guards her keys everyday. I told her to film it as proof and this is what she sent me. pic.twitter.com/mM8cH1ZH32 — Awwwww (@AwwwwCats) 2019年2月14日

畫面中，馬麻發現鑰匙被貓咪霸佔，輕聲細語地問，「我能拿回我的鑰匙嗎？」。然而，喵皇不願主人離開，直接兇猛大叫還伸爪子作勢咬人，彷彿在說「本喵絕對不准，速速退下吧！」最後，大動肝火的貓咪似乎累了，默默趴在桌子上，最後抵擋不住主人的假動作，扣留的鑰匙也重回對方手中。

這則影片被轉載到推特，不到半天就獲得超過2.6萬觀看數，也有不少網友留言，「太可愛了！」、「可憐的貓！牠是有分離焦慮症嗎？」、「是時候該把鑰匙好好放在掛鉤上了」、「這是牠愛妳的表現」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

更多精彩內容：