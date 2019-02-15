影／柴妹被帶進醫院臉超臭　姐姐坐車上「幸災樂禍」笑開懷

實習記者陳靜／採訪報導

醫院就是個讓毛孩們聞之喪膽的地獄！高雄柴柴姐妹「豆漿」和「咪醬」這天一起乘車來到醫院門口，沒想到卻只有咪醬獨自被帶進去見醫生薯叔，牠氣噗噗地坐在醫院裡臭臉望著窗外，這時卻驚見車上的豆漿探出頭來，露出得意的笑容看著咪醬，彷彿幸災樂禍地說著，「哈哈你要看醫生我不用。」讓網友全笑翻！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲柴姐：哈哈看醫生愉快喔！（圖／網友林潔兒授權提供，下同）

兩姐妹雖然都不怕看醫生，但只要進到醫院就會開始擺臭臉。這天因為妹妹咪醬背上長了一顆大痘，家人深怕會是腫瘤，趕緊求助醫師，幸好檢查後研判不是，開了消炎藥就結束看診。馬麻林潔兒也笑說，因為沒有打針，所以咪醬沒有很生氣，雙方馬上就和好了。

▲這對柴姐妹超愛鬥嘴，每天都上演相同戲碼。

▲妹妹咪醬（右）沒事就愛兇姐姐豆漿（左）。

豆漿與咪醬就像一對活寶，對彼此來說就是又愛又恨的存在，強勢又愛吃醋的妹妹總是不准媽咪靠近姐姐，只要馬麻伸手摸豆漿，咪醬就會手腳並用全力推開姐姐；除此之外，咪醬還不許家人見面先抱姐姐，只要發現就會生氣咬豆漿，爸媽還曾經因為要幫忙擋而被咬傷。不過，豆漿總是禮讓妹妹，無論咪醬做什麼牠都不會生氣，只會在看醫生的時候偷偷笑牠。

影片上傳至臉書社團「柴犬司令部」後，網友看了全笑壞表示，「一副 『哈你看看你』的表情」、「好有戲喔，一整個很幸災樂禍的表情」、「哈哈好可愛」、「幸災樂禍母湯喔～」、「笑死XD」、「怎麼有種幸災樂禍臉的感覺XDD好可愛！」、「妹妹快快好加油」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲豆漿：老妹不知道又在發什麼神經了...

▲兩姐妹其實感情還是非常好的啦！

▼影片為網友林潔兒授權提供

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