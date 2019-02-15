毛孩突然好安靜！練字一直有「潺潺流水聲」...媽衝上樓拳頭硬了

▲聰明的冬蟲會自己開水龍頭！（圖／網友Cat Spring‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



寵物小組／綜合報導

「哇靠～狗跟小孩突然間安靜，是不會有好事的！」高雄鳳山區的飼主Cat Spring在客廳練毛筆字，隱約聽見「潺潺流水聲」，原以為是自己幻聽，直到她發現兩隻屁孩汪怎麼這麼安靜，心想事情好像不太妙...立刻衝上二樓查看，果然發生了慘事！

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

當時Cat Spring持續練字十幾分鐘，耳邊不時傳來流水聲...「我想著是大兒子睡到流汗，起來在沖澡吧。但是過了二三十分鐘，還是有流水聲，這時就覺得哪裡怪怪了，突然間也發現本來在客廳陪我的兩隻笨狗，不知道跑哪去了！！！」

Cat Spring立馬衝上樓，發現標準貴賓「冬蟲」竟然趁著哥哥洗完澡沒關門，偷偷溜進去開水龍頭，這下害水龍頭流40分鐘左右。一旁的灰貴賓「山藥」，也賊賊地躲進洗衣籃「裝沒事」，兩隻「一大一小汪」還憨憨地看著媽媽，完全不知道自己做錯事。

▲山藥（左）冬蟲（右）：媽咪～喜歡我們的Surprise嗎！



媽媽好氣又好笑地表示，好加在山藥沒有尿尿在洗衣籃裡，不然明天一定被哥哥抓去燉湯！同時也向愛犬警告，「冬蟲你死定了，浪費三四十分鐘的水，妳完蛋了你，等等請你吃竹筍炒肉絲吃到飽！」

媽媽將2隻屁孩汪的惡作劇，PO到寵物社團分享，網友看完紛紛笑說，「好聰明的狗，會自己開水龍頭」、「冬蟲會開水龍頭很聰明耶！山藥能跳進去睡也是非常厲害...各有所長」、「來，這個月的水費從你的肉肉錢扣唷～」，還有網友笑說，「快點教冬蟲關水龍頭」、「冬蟲是給麻麻營造詩情畫藝的練字氣氛啦～」。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲冬蟲常常帶著山藥做壞事！

▲兩隻毛孩製造許多好氣又可愛的驚喜。

▲媽媽說，冬蟲破壞的家具總金額超過10萬。

▲冬蟲是一隻可愛的大寶寶。

更多精彩影片：