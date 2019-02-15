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靈魂交換！柴上貓跳台玩瘋　主子坐籠裡看傻：誰才是貓

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▲柴犬貓咪靈魂交換。（圖／臉書粉專「柴犬Peppa」授權提供）

▲喵：到底誰才是貓啊......（圖／臉書粉專「柴犬Peppa」授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

這對貓狗一定是上輩子投錯胎了！台北的柴犬「佩帕」與扁臉波斯貓「肉餅」擁有著相反的個性。這天佩帕一見到貓跳台，竟興奮地跳上去自嗨玩瘋；反觀跳台主人肉餅則是靜靜地待在籠子裡，望著跳台上的「柴星人」看到傻眼。這樣的現象讓家人驚訝直嘆，「過完年靈魂都調換了。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

馬麻Vivienne Hepburn笑說，佩帕是家裡甜點店的店狗，從小就像是被貓附身的貓魂柴，喜歡玩雷射筆、逗貓棒，還常常搶肉餅的玩具來玩，「那天過年回家，佩帕第一次看到這麼大的貓台，上面還有牠最愛的逗貓棒，牠就發瘋了......。」一旁的肉餅見狀也傻眼了，彷彿懷疑著到底誰才是真正的貓。

▲柴犬貓咪靈魂交換。（圖／臉書粉專「柴犬Peppa」授權提供）

▲柴犬佩帕總是搶著玩貓玩具。

▲柴犬貓咪靈魂交換。（圖／臉書粉專「柴犬Peppa」授權提供）

▲肉餅：馬麻趕快把牠帶走。

事實上，快2歲的肉餅個性也超不像貓，從小就不愛各式各樣的貓類玩具，反而會聽從主人指示，做出握手、坐下等動作，常常讓家人開玩笑說，「這對貓狗根本是靈魂交換了！」肉餅也常常為佩帕的過動行為感到不解，在牠眼中，佩帕可能就像個不知名的怪咖生物。

影片上傳至臉書社團「柴犬司令部」後，網友們忍不住笑回，「畫面太好笑了吧，真的互換」、「柴柴說：為什麼阿貓的玩具比我多，我要坐壞，我要咬壞！」、「住著貓魂的柴柴」、「新品種柴貓」、「這好好笑」、「柴貓無誤」、「壞掉了～要拿零食修理」、「笑到北凍耶！太可愛了」、「柴犬心中都住著貓的靈魂」、「之後可能需要貓砂」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲柴犬貓咪靈魂交換。（圖／臉書粉專「柴犬Peppa」授權提供）

▲肉餅總是無時無刻都在傻眼。

▲柴犬貓咪靈魂交換。（圖／臉書粉專「柴犬Peppa」授權提供）

▲佩帕是家裡甜點店的店狗。

▼影片為臉書粉專「柴犬Peppa」授權提供

▼更多精彩影音

關鍵字： 柴犬扁臉波斯貓貓跳台籠子

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