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看哥哥吃肉乾！牠「皺鼻亮牙」生氣氣　爸爸魔性笑聲成亮點

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▲看哥哥吃肉乾！牠「皺鼻亮牙」生氣氣，爸爸魔性笑聲成亮點。（圖／網友步思戰猴提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲肉乾就像感應器，可以讓米妮一秒變臉。（圖／網友步思戰猴提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

寵物小組／綜合報導

哥哥...你不准給我吃！網友步思戰猴飼養的米克斯兄妹「小虎」和「米妮」，兩隻汪這天學習坐下新才藝，乖乖坐下即可獲得零食。沒想到妹妹米妮看到哥哥得到肉乾，當場氣得亮牙，露出好可怕的皺皺臉，強烈要求「哥哥不准吃」，整個場景惹得爸爸笑不停，魔性笑聲也意外成為新亮點。

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影片中，媽媽拿著肉條，準備獎勵哥哥小虎。這時妹妹米妮發現食物要送到哥哥嘴巴裡，從原本的呆萌臉變成「暴怒臉」，緊緊盯著小虎看。呆呆的小虎沒在怕，就這樣憨憨地咬走肉肉。

▲看哥哥吃肉乾！牠「皺鼻亮牙」生氣氣，爸爸魔性笑聲成亮點。（圖／網友步思戰猴提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲聰明小虎沒在怕，迅速把零食叼走。

爸爸笑說，「米妮比較護食，才會這樣對哥哥亮牙，哥哥就很淡定不理牠。而哥哥是在討摸時，妹妹如果靠近一點，牠就會亮牙！」兩兄妹平常就愛打打鬧鬧，常常吵一吵，下秒再甜蜜和好。

兄妹倆都是爸爸領養而來。爸爸表示，「算是一個緣分吧！原本要養狗狗，可是一直沒有喜歡的，後來我女朋友給我看哥哥小時候，我立馬說好！」至於妹妹米妮則是一直沒人養，擔心牠被愛媽原放，可能會遭遇到不好的事情，因此決定收編，將牠帶回家跟小虎作伴，開啟每日的逗趣生活。

▲看哥哥吃肉乾！牠「皺鼻亮牙」生氣氣，爸爸魔性笑聲成亮點。（圖／網友步思戰猴提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲好在有媽媽的細心照顧，小虎（左）跟米妮沒有把家裡翻了。

爸爸將兄妹倆的影片分享到狗狗社團，網友看完反而被爸爸笑聲吸引，「這笑聲太over了啦」、「魔性笑聲」、「會不自覺跟著笑」、「我不是因為狗狗而笑，而是被笑聲影響」、「那個牙齦」、「超醜的啦～形象被出賣了XD」。

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▲看哥哥吃肉乾！牠「皺鼻亮牙」生氣氣，爸爸魔性笑聲成亮點。（圖／網友步思戰猴提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲左邊是小虎，右邊是米妮小時候。

▲看哥哥吃肉乾！牠「皺鼻亮牙」生氣氣，爸爸魔性笑聲成亮點。（圖／網友步思戰猴提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

 

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關鍵字： 米克斯肉乾

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