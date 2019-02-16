初次見面...柴柴用「華麗屁拳」撞柯基　牠一臉問號..

▲無辜小柯基一直被屁拳打臉。（圖／網友Chloe Chen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



寵物小組／綜合報導

「柴：你好～這次我初次見面的打招呼方式」！新竹網友Chloe Chen飼養的店狗柴柴Hero，牠首次見到柯基「Puppy」，竟然瘋狂用「華麗屁拳」跟對方打招呼！可憐的Puppy臉頰一直被屁屁撞擊，好在牠沒有生氣，反而一臉憨地看著Hero。

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從媽媽錄下的影片中可見，Hero往柯基的方向直直撞過去，撞了一下再次轉圈圈，用屁屁賞Puppy臉。調皮的Hero撞了2次，竟然還不停止，開始像打巴掌般的左右巴，害的Puppy被迫倒退嚕，一旁觀看的友人全部笑翻。

▲柴柴：看看我的屁拳攻擊～～



主人Chloe Chen笑說，「那時候嚇到，原來有這招！還好小柯基都沒關係，不會生氣」同時也提到，柴柴Hero不論看到誰，都會先用屁拳打招呼，非常調皮呢！

▲小柯基Puppy擁有不同顏色的瞳孔，相當特別。

▲Hero是媽媽認養回來的孩子，與Puppy一起生活、一起擔任雞腿店的店狗。

媽媽將Hero耍屁孩的影片分享到寵物社團，吸引近千人按讚，網友看完紛紛笑說，「柴：看偶的華麗屁屁撞～」、「我家的也很愛用屁屁撞人」、「我家的小母柴也是屁屁打招呼」、「真的好屁喔哈哈」、「屁屁覺得很無辜」、「好強的屁屁攻擊」。

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