曾狂吠趕跑眼鏡蛇！鼻頭國小校犬莉莉遭撞死　師生淚：永遠愛妳

▲鼻頭國小貼出黑白照悼念莉莉。（圖／翻攝自鼻頭國小臉書）

寵物小組／綜合報導

位於台灣東北角的鼻頭國小有隻校犬「莉莉」，4年來不僅陪伴師生上下課，甚至會幫忙趕跑眼鏡蛇，默默守護著這座校園，因此曾獲選新北市校犬楷模。不料，忠心耿耿的莉莉13日發生交通意外離世，讓許多將牠視為家人般疼愛的師生感到十分心痛不捨。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

鼻頭國小校長陳玉芳稍早在臉書難過表示，今年情人節主持一場葬禮，過了一個悲傷的情人節，「我們親愛的莉莉於108年2月13日晚上因交通意外離開我們，社區的阿公說那天是天公生，天公把莉莉帶回天上，我們相信莉莉在另一個世界會幸福快樂的。」她也不忘感謝莉莉4年來的守護，以及帶給師生們的無限的歡笑與甜蜜回憶，「莉莉，我們永遠愛妳。」

▲莉莉很受師生喜愛。（圖／翻攝自鼻頭國小、新北市107年校園機關犬網路人氣票選頁面）

據校方介紹，莉莉的名字源自「百合花」的英文(Lily)，牠不僅是陪伴孩子上下學的無敵保母，也是守護校園的夜間警衛，更是孩子們生命教育中最佳典範。莉莉每天都會在校園中到處「巡堂」，還曾靠著靈敏鼻子嗅出躲在陰暗角落的眼鏡蛇，當下牠馬上狂吠警告，也引來校方注意，最後由主任將蛇給夾走。

▲莉莉陪小朋友上下課。（圖／翻攝自鼻頭國小、新北市107年校園機關犬網路人氣票選頁面）

事實上，莉莉過去曾是受虐犬和流浪犬。第一任飼主有次喝醉，竟在莉莉臀部留下一道怵目驚心的刀痕，當時牠倒在路邊，幸好被善心人士救援領養。沒想到，第二任主人有次帶莉莉到龍洞浮淺攀岩，卻忘了將牠帶回家。因緣際會下，莉莉來到了鼻頭國小，友善的校園也讓牠從此留了下來。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲莉莉在鼻頭國校過得很開心。（圖／翻攝自鼻頭國小臉書）

4年來，莉莉除了陪伴學生和老師們一起上課，也幫忙維護校園安全，只要看到奇怪的陌生人進來，牠就會吠叫提醒。平時放學也會陪著小朋友走下山，晚上還會趴在操場，迎接住宿舍的老師歸來，非常貼心可愛。如今莉莉離開的消息，讓鼻頭國小大大小小的成員都很難過，許多粉絲得知消息後也紛紛忍淚祝福牠一路好走。

▲親愛的莉莉謝謝妳，我們永遠愛妳。（圖／翻攝自鼻頭國小、新北市107年校園機關犬網路人氣票選頁面）