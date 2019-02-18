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髒臉浪浪「頭腫一包」橫倒路中間　收編後→無辜電眼萌喵

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▲▼髒臉浪浪「頭腫一包」橫倒路中間　收編後→無辜電眼萌喵（圖／網友佩芸提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲拉芙流浪時受傷又虛弱，有了家之後變得好美～（圖／網友佩芸提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

網友佩芸去年到澎湖遊玩時，看見浪浪「拉芙」受傷倒臥在路中央，費了千辛萬苦，才將牠送醫、帶回本島。幸好，毛孩非常爭氣，不但戰勝了「夭折」的命運，還長成一隻健康又漂亮的貓咪，那雙圓滾滾的雙眼和無辜表情，讓人忍不住融化。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲▼髒臉浪浪「頭腫一包」橫倒路中間　收編後→無辜電眼萌喵（圖／網友佩芸提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲拉芙：嘿嘿～騙到長期飯票啦！

佩芸向《ETtoday寵物雲》提到，她以為浪浪被車撞到，著急得連剩下的行程也不去了，只想把握時間趕到醫院，「拉芙並無立即危險，但頭上傷口應該是被BB彈打到紅腫起來，造成輕微腦震盪，所以才沒什麼活力。」醫生還開玩笑地猜測，毛孩躺在路上應該只是在休息，「貓咪都是詐騙集團啦～」

▲▼髒臉浪浪「頭腫一包」橫倒路中間　收編後→無辜電眼萌喵（圖／網友佩芸提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲拉芙一度被醫生研判夭折率很高，幸好很爭氣地挺過來了。

佩芸下定決心收編貓咪，還花費許多心力研究寵物裝備，沒想到第二次健康檢查卻傳來壞消息，「醫生發現牠除了腦震盪之外，頭上傷口也變成血塊，除此之外還有脫水與其他問題，死亡率很高。」她聽了既心疼又難過，在心裡偷偷地罵了一句髒話，「X！花了我這麼多錢，現在跟我說夭折？不准啦！妳如果好好活下來，我花再多錢都可以，養妳一輩子啦！」

拉芙彷彿聽懂了什麼，果然很爭氣地康復、長大，經過長期休養與照顧，順利長成一隻白白胖胖的小萌貓。佩芸形容女兒非常傲嬌，「牠如果沒看到我，就會超大聲地叫，整個房子都是喵喵喵的聲音，但當看見我了，又會一臉不屑地走掉。只有晚上，才會默默地窩在旁邊，而且身體一定要靠著我，才願意睡覺。」

▲▼髒臉浪浪「頭腫一包」橫倒路中間　收編後→無辜電眼萌喵（圖／網友佩芸提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲佩芸和男友每天都被拉芙萌到不行～

佩芸也笑著說，拉芙做錯事時，就會露出超無辜的表情「求原諒」，讓人不忍責罵，而且很喜歡「刷存在感」，總是喜歡踩過睡夢中的奴才臉頰，或是擋在鏡子前面看媽咪化妝，「明知道快要來不及了，還是忍不住抱抱摸摸，因為牠真的是太可愛了，好多次都差點因此遲到。」

這則「詐騙集團」的溫馨故事被分享到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」之後，讓許多網友感動融化，紛紛留言稱讚，「前後也差太多，這被騙也甘願！」、「妳照顧得很好，長大萌翻天，圓臉就是讚～」、「美極了，有愛就是不一樣～」、「有史以來罵髒話覺得好笑又溫馨。」、「口罩虎斑都這麼會拐人嗎？」、「滿滿的粉紅泡泡～」、「原來是海外的詐騙集團成員！」、「很用心的照護，加上堅不可摧的生命力！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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關鍵字： 米克斯詐騙集團澎湖腦震盪

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