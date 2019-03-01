記住後很難矯正！　不希望鸚鵡學的字…千萬別在鳥寶面前說

作者：BIRDSTORY

譯者：黃瀞瑤

摘自：野人出版社《第一次養鸚鵡就戀愛了！【超萌圖解】鸚鵡飼育百科：從日常照料、玩耍訓練到健康照護，鳥寶一生全指南》



●精選書摘



教鳥寶說話



鳥寶為什麼會說話呢？

◆因為我想模仿我最喜歡的主人

非洲灰鸚鵡等大型鸚鵡較擅長說話。牠們能夠記住許多詞彙，有的鳥寶甚至還能配合狀況選擇用字，與主人對話。

◆因為人家想吸引別人的注意啊！

有些鳥寶雖然不擅長模仿人說話，但可以模仿物品的聲響。模仿飼主會產生反應的家電聲響，對牠們而言再好玩不過了。

◆我不擅長模仿人說話，但我很喜歡跟人互動喔！

有些鳥寶雖然不擅長說話，但跟其他鳥寶一樣也想和主人互動。所以請飼主反過來模仿鸚鵡的叫聲吧！

練習說話

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鸚鵡模仿飼主說話，其實是想藉著使用同一個字彙，來和飼主溝通互動。只要飼主正確教導，牠應該就能說得越來越好才對。

只不過，說得好不好會因鳥種產生差異。一般而言，據說大型鸚鵡或公虎皮鸚鵡較擅長說話，雞尾鸚鵡擅長唱歌，而桃面情侶鸚鵡等則不擅長模仿人類的聲音。性別和個體差異當然也會造成影響。

請懷著「如果牠會講話的話就好了？」的想法，不要強求，快樂地練習說話，做為你和鳥寶互動的一部分吧！

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以擅長說話的鳥寶為目標

為了讓鳥寶能說出符合情況的話，早上對牠說「早安」、想睡時說「晚安」、出門時說「路上小心」、返家後說「歡迎回家」，跟牠說話時要多放一點感情。

＊因為是希望鸚鵡記住（說）的話，所以不能說「我出門了」或「我回家了」。

記住之後，很難矯正！

批評別人或生氣時忍不住加入太多情緒的聲調，對鸚鵡而言是很容易記住的聲音。想矯正牠學會的字彙非常困難，因此不希望牠學會的字，請注意千萬不要在鸚鵡面前說出口。

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★本文經野人出版社授權，摘自《第一次養鸚鵡就戀愛了！【超萌圖解】鸚鵡飼育百科：從日常照料、玩耍訓練到健康照護，鳥寶一生全指南》。

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