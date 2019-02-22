姿勢100分！鬆獅站小便斗前拍照　下秒「對準紅心」神解放

▲汪：尿好尿滿！（圖／網友松伯授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

工讀生可以下班出來拿打工費了！這天爸拔帶著鬆獅犬「胡迪」出去玩，恰巧看到附近有間廢棄廁所，於是靈機一動的幫汪汪喬姿勢拍照，沒想到下一秒胡迪真的「解放」在裡面，而且都對準馬桶，沒有尿得滿地都是，讓爸拔松伯忍不住稱讚，「姿勢和動作都100分啊！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

照片中可以看到，胡迪雙腳站立，一手扶著牆壁，另一手則扶著小便斗，姿勢標準的牠，就好像人類在上廁所一樣，完全看不出是頭一次做出這動作。有趣的是，拍照到一半時，汪汪還真的直接「解放」在馬桶裡，而且都對準紅心，沒有噴到外面，讓松伯笑說，「你是有在家偷練嗎？」

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▲這姿勢看上去就跟真人一樣。

照片上傳到臉書社團「柴犬司令部」，許多網友被這一幕到噴飯，紛紛在底下按讚留言表示，「求正面照～好壯喔」、「記得沖水喔！」、「尿完才發現自己是母的～」、「主人太有才啦！」、「姿勢滿分」、「會不會自己在家有練過」、「超級乖」、「工讀生別躲了快出來。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲胡迪最喜歡搭遊覽車出去玩了。

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