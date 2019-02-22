被雷打到！汪起床頭毛亂炸四處飛翹　媽笑：愛上慵懶風..

▲群魔亂舞的頭毛。（圖／網友桃樂比授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

完美詮釋剛睡醒的模樣！米克斯「皮蛋」擁有閃閃動人的美髮，但這天起床後，原本整齊的頭髮，卻好像被雷公打到一樣，整個炸毛出來四處亂翹，配上睡眼惺忪的表情，就像剛起床的容貌。馬麻看了哭笑不得地說，「什麼時候喜歡上慵懶風的！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

馬麻接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，「平常爸拔都會幫皮蛋梳洗頭髮，但這天睡醒後，牠自己把頭髮甩一甩，就成了亂髮的窘況。」照片中可見，原本皮蛋烏黑亮麗的秀髮，一覺起來後，就像剛玩完靜電遊戲一樣，整個隨意亂炸，而飄逸的頭毛，也變成群魔亂舞，在配上汪汪懶洋洋的表情，讓馬麻笑說，「完美呈現睡醒後的樣子。」

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▲爸拔每天都會幫皮蛋做造型。

照片上傳到臉書社團「米克斯傳奇」，吸引了5000多位網友按讚，上百人在底下留言表示，「 炸毛～～好可愛」、「 前一天頭髮沒吹乾就睡著起床後的樣子」、「人家頭髮還沒梳啦！」、「天啊，好可愛喔！」、「這是什麼Magic」、「哈哈哈哈真的是披頭散髮」、「 剛剛玩靜電嗎哈哈」、「這是被雷打到的嗎哈哈」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲烏黑亮麗的頭毛。

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