西高地白梗廁所「吃把費」　網笑：你媽在後面很火....

▲汪：這玩意兒怎那麼美味呀～（圖／翻攝自Instagram用戶「penny.peanutbutter」）



寵物小組／綜合報導

許多毛孩從小就喜歡亂咬東西，讓飼主們實在是又愛又恨的。Instagram用戶「penny.peanutbutter」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是飼主這天回到家時，發現愛犬彭尼（Penny）居然反常的沒現身迎接，每間房間都打開來找，最後看到牠居然在廁所裡盡情的「吃把費」，讓飼主看了相當無奈。

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馬麻PO出這段將近30秒的視頻，並以狗狗的口吻說道，「只是想好好品嘗這小點心，這樣可以嗎，媽媽？」畫面中可見，小白汪彭尼用後腿撐著身體，站立起趴在牆壁上的衛生紙捲上「享用」；只見牠咬到地板上已經堆滿了許多殘破的衛生紙，就像是下雪了一樣，但牠依舊不以為意，繼續開心咬著，最後更是大喇喇地從馬麻腳邊離開，彷彿一切都很合理。

在 Instagram 查看這則貼文 Penny Chester Grady（@penny.peanutbutter）分享的貼文 於 PDT 2018 年 9月 月 17 日 下午 6:30 張貼

這段逗趣的影片雖然是去年上傳的，不過因為畫面相當可愛，最近又被寵物粉專轉貼分享，不到2天就突破4萬次的觀看次數，許多人看完都留言笑說，「還咬！要打屁股了」、「牠也太可愛了吧哈哈」、「馬麻在你後面很火...」、「確認過了，衛生紙全啃完了」、「想不到西高地也有調皮的一面」。

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在 Instagram 查看這則貼文 Penny Chester Grady（@penny.peanutbutter）分享的貼文 於 PDT 2018 年 7月 月 15 日 下午 6:13 張貼

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