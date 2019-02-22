小阿金新髮型萌炸！　呆瓜「眉上瀏海」網暴動：下次剪這個

▲阿金眉上瀏海太萌了啦！犯規！（圖／翻攝自「爆笑公社」，下同）

寵物小組／綜合報導

2019最新流行髮型非你莫屬！一名網友在臉書公開社團「爆笑公社」分享了一段影片，畫面中的小黃金獵犬這天被主人打造了全新髮型，無辜的眼神配上量身訂做的呆萌「眉上瀏海」，汪星人瞬間凍齡，可愛到不行的模樣也讓毛家長們暴動表示，「下次要幫家裡狗狗剪這個髮型！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

蔡姓網友PO出這則影片並替狗狗註解OS，「新髮型可愛嗎？」在主人的第一視角下，趴在沙發上的小阿金顯得更無辜稚氣，仔細往旁邊一看，發現想要打造這樣的新造型根本不需要動刀，只要將頭頂的毛全部往前梳，就能一秒變成像是妹妹頭一樣的呆萌髮型，瞧阿金一臉無奈的模樣，真的Q翻啦！

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影片上傳至臉書後，網友看了紛紛嘴角失守表示，「太可愛了吧！」、「妹妹頭好可愛啊啊啊啊」、「小瓜呆」、「好好看哪裡剪的」、「感覺像以前國中生的頭髮」、「好無辜的眼神」、「好像...河童喔」、「呀......原來是川普」、「求狗的黑暗陰影」、「狗界要開始流行咩咩頭了？」、「下次要幫狗剪這個！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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